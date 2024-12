Autofficina Cei celebra sessant'anni di tradizione familiare a Pisa

Sessant’anni di tradizione familiare. È il grande traguardo che ha raggiunto l’Autofficina Cei, rimessa in via Cattaneo 119, che ieri ha compiuto sei decadi di attività. A festeggiare i titolari con una targa celebrativa è stato il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli che ha fatto i complimenti alla famiglia Cei per un risultato che "significa soprattutto orgoglio per la nostra città e la nostra provincia".

"La nostra attività - ha raccontato Enrico Cei, titolare dell’autofficina - è nata grazie all’intraprendenza di mio padre, Luciano Cei, che nel 1964 ha fondato l’azienda, specializzandola nell’attività di elettrauto. Poi sono subentrato io che in realtà avevo iniziato a seguire le orme di mio padre già da bambino. Negli anni abbiamo implementato sempre di più l’attività di elettrauto con quella di meccanico e gommista".

Una tradizione che va avanti di generazione in generazione grazie al figlio di Enrico, Mattia che sta affiancando il genitore nel mandare avanti l’attività, e della moglie Simona, che si occupa dell’amministrazione. "Con il nostro collaboratore Fausto, che ormai ha un’esperienza pluridecennale alle spalle, siamo veramente una famiglia allargata. L’officina è quindi diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli automobilisti alla ricerca di un’azienda competente e qualificata, grazie al costante aggiornamento professionale e all’utilizzo di moderne attrezzature e strumentazioni".

Un modello di attività che dura nel tempo, quella dell’autofficina situata in Via Carlo Cattaneo a Pisa. "Con il duro lavoro e l’impegno costante siamo riusciti a offrire un servizio sempre ottimo alla clientela cittadina. E il lavoro non si ferma - ha aggiunto Enrico -, perché l’Autofficina Cei è sempre attiva e facilmente raggiungibile, trovandosi a circa due chilometri dall’uscita della Superstrada FI-PI-LI e vicino alla Via Tosco Romagnola e Via Emilia. Tutti questi aspetti contribuiscono a rendere questi 60 anni un periodo ricco di soddisfazioni, e il riconoscimento da parte di Confcommercio rappresenta un premio ampiamente meritato per l’impegno e la costante evoluzione".

La visita è stata l’occasione per il direttore Pieragnoli di lanciare un appello alle pubbliche amministrazioni per ribadire "la necessità e l’urgenza di attivare concrete politiche di sostegno e valorizzazione dei negozi, con particolare attenzione alle attività storiche come l’Autofficina Cei, che grazie alla loro presenza costituiscono un imprescindibile presidio di socialità e sicurezza".