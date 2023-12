Nasce a Pisa un autodromo per auto senza pilota. Se ne occuperà la Sant’Anna

Pisa, 1 dicembre 2023 – Un piccolo autodromo dove sperimentare veicoli a guida autonoma, ovvero senza guidatore. è quello che la Scuola Sant’Anna realizzerà nell’area di Ospedaletto dove un tempo sorgeva il mercato ortofrutticolo e che il Comune, con una delibera di giunta, ha appena concesso in comodato d’uso gratuito all’istituzione accademica.

La Scuola Sant’Anna, si legge nel testo della delibera, aveva "manifestato l’interesse per acquisire in comodato d’uso per una porzione dell’immobile, in particolare per il locale che oggi ospita la tipografia comunale, la porzione di area a verde limitrofa e un magazzino di maggior fabbricato destinato al mercato ortofrutticolo con la finalità di dare attuazione al progetto finanziato attraverso i fondi del Pnrr" e che si era "impegnata a gestire l’infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilità economica-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno 10 anni decorrenti dal pagamento finale da parte del ministero dell’Università e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del ministero".

Il progetto della Sant’Anna, spiega ancora la delibera, ha l’obiettivo di realizzare un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti abilitate dal 6G focalizzandosi su un settore strategico per l’amministrazione comunale: la medicina; lo sviluppo di applicazioni e-ealth e m-ealth, di applicazioni mediche critiche e di applicazioni a contorno come la movimentazione tramite veicoli autonomi dei pazienti e la loro riabilitazione. Il contratto di comodato gratuito che sarà stipulato con la Sant’Anna durerà dieci anni e scadrà il 30 giugno 2033. responsabile dle progetto è il professor Giorgio Carlo Buttazzo, che insegna sistemi di elaborazione delle informazioni presso listituto Tecip della Scuola Sant’Anna.

L’istituto delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica e Fotonica (Tecip) è stato creato nel 2001 come centro di eccellenza finanziato dal Ministero dell’Università, della Ricerca scientifica e tecnologica e opera in diversi ambiti di ricerca principali dei quali sono reti, sistemi e componenti di telecomunicazioni realizzati con utilizzo parziale o totale di tecnologie fotoniche e relative tecniche di controllo software; sistemi ciberfisici, elaborazione in tempo reale, intelligenza artificiale e sicurezza informatica; circuiti integrati fotonici per comunicazioni dati, sensori e reti e biofotonica. A Ospedaletto i ricercatori adesso sperimenteranno anche i veicoli a guida automoma da impiegare in ambito sanitario.