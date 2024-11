Auto sempre più vecchie ma non a Pisa

PISA

Costi sempre più alti e tempi di attesa sempre più lunghi, possono essere solo alcuni dei tanti fattori che incidono sulle possibilità degli italiani in generale, e nello specifico dei cittadini pisani, di cambiare la loro vecchia auto e sostituirla con un modello più nuovo. Secondo un’analisi condotta da Facile.it infatti le auto che circolano in Toscana sono invecchiate del 1,1% nell’ultimo anno e l’età media delle auto circolanti in regione a settembre 2024 ha raggiunto i 10 anni e 7 mesi. Nonostante questi numeri che in un primo momento possono apparire particolarmente elevati, la Toscana si attesta come la prima regione in Italia per veicoli più giovani, grazie a un’età media dei veicoli nettamente inferiore rispetto a quella nazionale (11 anni e 8 mesi).

Per quanto riguarda Pisa, si attesta in buona posizione con un’età media delle auto circolanti di “appena” 10 anni e 1 mese. La domanda che emerge leggendo questi dati è però ’se e come l’età delle auto possa incidere sulla vita di tutti i giorni, soprattutto da un punto di vista ambientale’. Risponde il responsabile del gruppo regionale “Protezione civile” di Legambiente Roberto Sirtori. "A mio parere, da un punto di vista ambientale, il problema non è né l’età dei veicoli né il confronto tra motore termico e motore elettrico, la vera questione è il numero delle auto in rapporto al numero delle persone, secondo un’indagine del Sole 24 ore infatti in Italia ci sono 66 auto ogni 100 abitanti mentre in Germania sono 57 e in Francia solo 48 ogni 100 abitanti". E aggiunge: "A questo va aggiunto il fatto che le nostre città sono pensate per le auto: tutto è distribuito in modo che le persone siano invogliate o costrette a usare l’auto. Si tratta di un modello insostenibile, in quanto prevede un consumo crescente di risorse esauribili. In quest’ottica anche la mobilità elettrica, seppur da perseguire, non rappresenta una valida soluzione". Sirtori conclude quindi affermando che "ciò di cui abbiamo bisogno è un cambiamento del modello di sviluppo e di consumo, ma anche un cambiamento culturale, noi di Legambiente Pisa abbiamo organizzato dei convegni sulla mobilità, cercando esempi concreti di “mobilità gentile”, connettendo mobilità e struttura urbanistica e sottolineando come la mobilità gentile rappresenti una risorsa importante anche per la salute".

Se per l’ambiente quindi l’età delle auto non è un problema troppo grande, lo è sicuramente per le tasche dei cittadini: Facile.it ha infatti riscontrato che a parità di condizioni il proprietario di un veicolo con un’età media di 10 anni dovrà pagare un Rc auto di 206 euro, che salgono a 228 se il veicolo ha 12 anni e così via.

Greta Ercolano