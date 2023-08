Auto finisce sul cordolo-trappola a Pisa: nuova ciclabile in pericolo

C’è una piccola tempesta in corso che sta scuotendo i social, oramai specchio della vita cittadina. Ma soprattutto mezzo (preferito) dai leoni da tastiera per polemizzare sui “guasti“ in città. A finire nell’occhio del ciclone questa volta è il primo tratto della nuova pista ciclabile realizzata sul Lungarno Buozzi all’altezza del Ponte della Fortezza. A segnalare lo schianto di una macchina sul cordolo di protezione in cemento del tratto di pista è un utente di Facebook. L’episodio sembrerebbe essere avvenuto intorno alle 20.15 di domenica scorsa con tanto di foto allegata al post di denuncia pubblicato sul gruppo ’Sei di Pisa’. "Ecco la prima vittima di questa inutile, mal segnalata e pericolosissima pista ciclabile su Lungarno Buozzi... Meglio riderci per non piangere", commenta l’utente. Il post ha scatenato una serie di polemiche sulla sua realizzazione che aveva lo scopo di collegare i percorsi ciclabili esistenti provenienti sia dal viale delle Piagge che dall’asse via Matteucci-Matteotti, con il Ponte della Fortezza e con via Santa Marta. "Sono a favore delle piste ciclabili, purché vengano fatte con criterio e con un percorso che ha un senso e che non finisca nel nulla – commenta un altro utente sul medesimo gruppo Facebook –. Questo incrocio, più della pista ciclabile, avrebbe bisogno di qualcosaltro, visto che appena inizierà il vero traffico con quell’imbuto si andranno a creare file e incidenti". E’ lo stesso cittadino a lanciare qualche idea per mettere in sicurezza il tratto. "Ci sarebbe bisogno di un semaforo comandato per il bus che deve girare in via Santa Marta oppure una rotatoria in modo che smaltisca e dia la possibilità di transitare sul Ponte della Fortezza, visto che viene fatto da molti".

Insomma tante le idee per un cantiere che ancora non ha visto la fine. E’ prevista "la creazione fino al ponte della Vittoria, sopra i marciapiede, di due percorsi ciclabili monodirezionali, passaggi ciclopedonali, ed un tratto lungo largo Caduti di Cefalonia per collegare il viale delle Piagge".

Ilaria Vallerini