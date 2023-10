Auto distrutta nella notte. Volevano rubarla

L’auto, una Hjuandai, distrutta: vetri spaccati, portiere forzate, il blocco del volante smontato, il cambio rotto. La macchina nuova è ora inutilizzabile. E’ successo nella notte fra mercoledì e giovedì nel parcheggio di via Battelli, quello in corrispondenza dell’acquedotto. I proprietari si sono accorti di quello che era successo solo nel pomeriggio quando sono andati a prendere la vettura e hanno trovato il veicolo devastato. Probabilmente, dato che sono stati trovati i cavetti divelti, i ladri hanno tentato di rubare il mezzo che sarebbe servito o per ricavare pezzi di ricambio o per compiere qualche altro reato sul territorio. Ma qualcosa, in pena notte, li ha disturbati, o l’allarme stesso della vettura o il passaggio di qualcuno. E hanno quindi abbandonato tutto non prima, però, di aver rovistato nel cruscotto rovesciandone il contenuto. Il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri di Pisa.