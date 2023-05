Auletta, terza volta di "cittadinanza"

Francesco Auletta detto "Ciccio", 48 anni, è per la terza volta consecutiva il candidato sindaco della sinistra radicale pisana. La coalizione che lo sostiene è composta dalla lista civica, che lui ama definire "di cittadinanza", Una città in Comune e Unione Popolare (Rifondazione comunista e Potere al popolo). Catanese di nascita, vive a Pisa da più di trent’anni e negli ultimi dieci è stato il principale oppositore delle giunte di centrosinistra (guidate da Marco Filippeschi) e di centrodestra (guidata da Michele Conti). Prima ricercatore precario e ora giornalista pubblicista, Auletta è da sempre impegnato in politica fin quando da studente animava i collettivi studenteschi con battaglie pacifiste e per i beni comuni. è stato uno dei leader della sinistra antagonista pisana e tra i fondatori del Progetto Rebeldia, network di decine di sigle e associazioni che per anni ha rappresentato la linfa vitale della sinistra di base.