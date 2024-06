Tirrenia, irruzione degli attivisti in un lido: “Ora ci riprendiamo mare e spiaggia”

Tirrenia (Pisa), 17 giugno 2024 – Un altro blitz degli attivisti di Mare Libero. Dopo l’irruzione al Twiga, gli attivisti sono andati sabato scorso in uno stabilimento balneare a Tirrenia e hanno steso i loro teli e piantato ombrelloni tra le file del lido in segno di protesta contro la proroga delle concessioni balneari. “Ora ci riprendiamo mare e spiaggia”, hanno scritto sugli ombrelloni piantati nello stabilimento.

In un video pubblicato sui social gli attivisti affermano: “Oggi pomeriggio Mare Libero è stato a Tirrenia, in provincia di Pisa. Anche qui, come in tutta Italia, le concessioni sono scadute e quindi ciascuno può stendere il proprio asciugamano o piantare il proprio ombrellone dove desidera e nessuno può mandarlo via. Come ricorda il Consiglio di Stato nelle sue ultime sentenze le concessioni sono scadute e qualsiasi proroga deve essere ignorata”.

Gli attivisti del movimento, in particolare, impugnano la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che le concessioni balneari scadute a fine 2023 non sono più valide chiedendo ai Comuni di avviare nuove gare.