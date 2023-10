Atterraggio di emergenza per il volo Ryanair Pisa-Eindhoven

Pisa, 21 ottobre 2023 - Atterraggio con procedura di emergenza, ma nessuna conseguenza per i passeggeri dell'aereo partito stamani dall'aeroporto di Pisa, il “Galilei”, diretto a Eindhoven gestito dalla compagnia Ryanair.

Il comandante ha segnalato un “possibile problema alla coda" dell’aeromobile forse avuto in fase di decollo e ha chiesto di poter far rientro nello scalo pisano. Il personale dell'aeroporto, compreso il distaccamento dei vigili del fuoco in aeroporto, è stato allertato per consentire l'atterraggio e tutto si è svolto senza altri problemi. Il veicolo è adesso fermo per i controlli necessari e individuare il problema. Mentre i passeggeri, che sono stati sbarcati, sono in attesa di un nuovo volo per raggiungere i Paesi Bassi. Pochi i voli in ritardo (su altre tratte) per l'episodio che si è verificato.