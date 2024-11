Atletica Cetilar Performer Center. Nuovo centro di medicina sportiva punto di riferimento per gli atleti

di Michele Bufalino

PISA

Un nuovo centro di eccellenza inaugurato in città. Si tratta dell’Athletica Cetilar Performance Center, dedicato alla medicina sportiva, preparazione atletica, fisioterapica, mental training e riabilitazione, che nel prossimo futuro potrebbe diventare punto di riferimento per gli sportivi. Alla presentazione presenti il sindaco Michele Conti e l’assessore allo sport Frida Scarpa, passando per il presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado, il noto pasticcere e conduttore televisivo Damiano Carrara, che ha contribuito assieme a Lorenzo Erra a firmare i dessert dell’evento, l’imitatore e comico Ubaldo Pantani, oltre a gran parte della ‘Pisa bene’. Il centro multifunzionale avrà anche degli spazi dedicati al recupero dagli infortuni e fornirà infatti ad una clientela formata anche non necessariamente da professionisti, una serie di servizi a tutto tondo nell’ambito della medicina sportiva gestiti da un team di professionisti del settore. La struttura ambisce a diventare punto di riferimento nazionale e internazionale nell’ambito di discipline come il calcio, il motorsport, la vela, il golf, le arti marziali, il tennis, l’atletica leggera e la scherma.

"Questa grande azienda ormai rappresenta a livello mondiale un punto di riferimento in ambito medico e farmaceutico - dichiara il sindaco Michele Conti -. Aver trasformato la vecchia sede in un centro come questo gli fa onore, perché sarebbe stato facile per un imprenditore riqualificarla diversamente, anche per accrescere economicamente le strutture in essere. Invece Pharmanutra ha deciso diversamente, per la comunità, elevando non solo l’ambito lavorativo di questa azienda, ma creando qualcosa di fattivo per la città". Grande soddisfazione per Roberto Lacorte, amministratore delegato di Pharmanutra: "Athletica Cetilar Performance Center è la concretizzazione dell’esperienza e delle competenze che abbiamo accumulato in tanti anni di attività nell’ambito della medicina sportiva e della preparazione fisica e mentale. Il centro sarà in grado di erogare anche una serie di servizi sulla base del concetto di "concierge medicine", un servizio altamente personalizzato in cui la cura della persona è affidata ad un unico medico referente in grado di analizzare, sviluppare e seguire l’intero percorso di miglioramento". Gli fa eco Alessio Erra, co-fondatore di Athletica: "È stato un lavoro lungo e faticoso, ma siamo molto orgogliosi del risultato finale e siamo sicuri che il centro possa diventare una risorsa sia per il territorio, che per atleti di livello interazionale, a partire dai numerosi piloti che già seguiamo con successo nell’ambito del motorsport e che troveranno in Athletica Cetilar Performance Center il luogo ideale per potersi preparare al meglio".