Asta benefica a villa Corliano Arte, moda e cuore

Accessori esclusivi, articoli di moda, visite in luoghi d’arte, romantici soggioni, domani a partire dalle 18.30, nella Villa di Corliano, a San Giuliano Terme, si terrà la speciale Asta a sostegno della ricerca sul cancro promossa dal Comitato Toscana Fondazione AIRC in collaborazione con Rotary Club Pisa – Galilei. Un appuntamento dove trovare oggetti e idee originali e insieme contribuire concretamente al lavoro di 6.000 ricercatori AIRC impegnati a rendere il cancro sempre più curabile.

La grande generosità dei donatori ha permesso di presentare un catalogo particolarmente interessante – consultabile online su ASTA-AIRC_catalogo.pdf - composto da 83 lotti tra articoli griffati, accessori di grande pregio, esperienze uniche, soggiorni in dimore esclusive e prodotti enogastronomici con le eccellenze del territorio. A Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli il compito di guidare il pubblico alla scoperta della ricca offerta di proposte a sostegno della ricerca oncologica.

L’arrivo dell’estate rimanda subito alla voglia di vacanze e tante sono le possibilità di entrare in residenze esclusive: Castello di Ugento a Lecce, riserva naturale Obora Kinsky in Repubblica Ceca nei pressi di Praga, una notte nel cuore di Firenze nello Palazzo del Marchese di Camugliano o nel Grand Hotel Principe di Piemonte.

Numerose le idee per gli amanti della moda e degli accessori: dai colorati kaftani LQV in cotone biologico e prodotti a mano in India alla Messenger Bag di Salvatore Ferragamo, dagli scialli in modal e seta, pezzi esclusivi e non in commercio della Famiglia Coveri, alle eleganti cinture di Studio Pelle Pelletteria di Scandicci. E poi orologi di pregio come il modello al quarzo Swiss Made della Collezione Ferragamo 1898 o quello Margi al quarzo con cinturino in pelle.

E ancora lotti a tema cultura e musica con due biglietti di platea nel Teatro Regio di Parma per assistere al Trovatore diretto da Francesco Ivan Ciampa oppure due biglietti per una serata del calendario del 100° Arena di Verona Opera Festival. Per gli appassionati d’arte l’opportunità unica di una visita guidata alla Grande Mostra "Le Avanguardie del ’900" a Palazzo Blu a Pisa o quella di scoprire i giardini e gli interni affrescati di Villa Grabau a San Pancrazio.

Numerose le proposte con le eccellenze del territorio: dalle confezioni di articoli biologici - olio, pasta, vino e cereali - della Tenuta di Camugliano al cesto dell’Azienda Agricola Cristiana Ruschi, contenente confetture di frutta, di formaggio, sciroppo e miele, fino ai prodotti dell’Azienda Agricola Le Prata e di altre aziende locali, con riso integrale biologico di Grosseto, pasta di farro perlato, passata di pomodoro e noccioline di Venturina.

AIRC ringrazia Agostino e Rosanna Agostini Venerosi della Seta per l’ospitalità, il Rotary Club Pisa – Galilei per la generosa collaborazione, Pacini Editore per l’edizione del catalogo e Claudia Mazzini per gli acquerelli della copertina, Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli per la conduzione dell’Asta, Villa Marcello e Tenuta di Ghizzano per la fornitura di vino e il Rotaract Club Pisa per l’attività di volontariato.