Assemblaggio e saldature. Al via il corso di formazione

Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane, lancia un nuovo corso formativo ad accesso gratuito che ti fornirà tutte le competenze necessarie per intraprendere una carriera di successo nel settore meccanico. C’è posto per 10 persone altamente motivate ed entusiaste che vogliano imparare e crescere professionalmente. Durante il corso, di formazione, nella sede di Vecchiano, per una durata di 110 ore, saranno spiegate le tecniche di assemblaggio delle parti meccaniche con la possibilità di acquisire competenze approfondite sulle saldature. esperti del settore guideranno i candidati passo dopo passo, fornendo competenze teoriche e pratiche attraverso esempi concreti e simulazioni sul campo. Al termine del corso, ci sarà la possibilità di essere assunti in somministrazione presso l’azienda. Codice offerta

723571