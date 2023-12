"Assegnati 10 alloggi popolari"

Per l’amministrazione comunale di Cascina il 2023 è stato un anno di grandi investimenti anche nella sfera delle politiche abitative: i lavori di ristrutturazione degli alloggi Erp, la pubblicazione della nuova graduatoria Erp, le dieci assegnazioni fatte in un anno e gli sviluppi del progetto ‘Abitare Solidale’ ne sono esempi lampanti. Sono state 10 le case popolari assegnate nel corso dell’anno, di cui ben 6 nel solo mese di dicembre in seguito alla pubblicazione della nuova e tanto attesa graduatoria Erp, pubblicata due mesi fa.

"Queste assegnazioni – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – sono il frutto della volontà politica di questa giunta di stanziare 180.000 euro di risorse comunali per il ripristino degli alloggi popolari che necessitavano di ristrutturazioni. Un’azione avviata nel 2022 che si è concretizzata nel 2023".