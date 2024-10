Asili nido comunali aperte le iscrizioni per l’anno 2024/2025

Aperte le iscrizioni ai nidi d’Infanzia del Comune di Pisa, per i bambini nati dal 1° maggio al 31 ottobre 2024. Le domande possono essere presentate entro le 12 dell’11 novembre solo online da https://www.comune.pisa.it/Servizi/Iscrizione-all-asilo-nido. Per completare la registrazione, è necessario possedere uno dei seguenti documenti: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). I bambini collocati in posizione utile nella seconda graduatoria saranno inseriti nei Nidi solo dopo il compimento del terzo mese e a partire da gennaio 2025. In conformità al Regolamento la seconda graduatoria provvisoria Lattanti verrà integrata con i nominativi dei richiedenti il servizio, sulla base della prima graduatoria definitiva già attiva.