Asfalto architettonico Idea per i Lungarni Ziello su Facebook: "Che ne pensate?"

"Vi piacerebbero i nostri lungarni di Pisa in questo modo?" è la domanda che il parlamentare della Lega, Edoardo Ziello, rivolge ai suoi follower con un post su Facebook. Nella foto pubblicata ieri pomeriggio dalla pagina personale dell’onorevole si vede, infatti, un rendering (vedi in alto) che raffigura un tratto dei Lungarni completamente rivoluzionato da quello che il parlamentare, tiene a precisare, si tratterebbe di "asfalto architettonico". E non come in molti, tratti in inganno dalla foto, hanno commentato pensando ai vecchi e delicati sanpietrini.

L’asfalto architettonico, sempre più usato nelle città è un asfalto all’avanguardia colorato, stampato e resinato, disponibile in varie cromie, disegni e modelli così da soddisfare le esigenze specifiche delle amministrazioni comunali che decidono di farne uso. Questo tipo di asfalto – come spiegano alcuni siti specializzati -, è infatti, possibile decorarlo con inserti, segnaletica, o loghi di vario genere, per valorizzare il patrimonio storico, architettonico e culturale locale. Nello specifico rendering condiviso da Ziello, il fondo stradale rinnovato è di un colore vicino all’ocra ed è decorato con geometrie di posa simile a quelle dei sanpietrini (da qui l’inganno).

Un’esperienza che non sarebbe comunque la prima volta per la città. L’asfalto architettonico fu sperimentato sul Ponte di Mezzo già nel 2017 (Giunta Filippeschi), proprio per andare a sostituire i vecchi sanpietrini diventati pericolosi e spesso disconnessi. "Il rendering – spiega Ziello nel post – manca di qualche elemento di verde che andrebbe inserito". Tante le reazioni, divise tra chi si schiera a favore dell’idea e chi invece si dice contrario. "Veramente bello – scrive qualcuno -, giro molto in Europa e sono tornato ieri da Varsavia, praticamente tutte le strade sono così come nella foto". Ma ancora c’è chi anche mette in dubbio i costi e la manutenzione, ma soprattutto la fattibilità del progetto. Una "rivoluzione" quella proposta da Ziello, che sicuramente genererebbe un colpo d’occhio non indifferente ai tanti pisani e turisti. Infatti, come fa notare qualcuno: "Il colore dell’asfalto del rendering è intonato con i colori delle facciate dei palazzi".

Enrico Mattia Del Punta