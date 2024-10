Artigianato e tradizione. Un corso professionale

"Making bags & accessories" è un corso di Modartech in partenariato con il dipartimento ingegneria dell’informazione dell’università di Pisa, l’Istituto

Ipsia Pacinotti e Leo Novi Designer Studio. Il corso Ifts finalizzato all’ottenimento della specializzazione "Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy". Il corso è finalizzato alla formazione di una figura in grado di gestire le fasi di produzione di prototipi e progetti di nuovi modelli. La progettazione e la realizzazione dei prototipi saranno finalizzate a valorizzare i processi produttivi, dei materiali della tradizione del made in Italy. Il percorso si incentrerà inoltre sull’innovazione dovuta all’introduzione dell’Intelligenza Artificiale. Il corso si svolgerà dal 3 dicembre al 3 ottobre 2025 a Pontedera. Corso gratuto. Scadenza domande il 19 novembre. (Fonte Informagiovani Valdera).