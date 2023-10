Artemisia e l'Intelligenza Artificiale a Pisa: i Primi Risultati del Test di Turing

"Un robot può ingannare l’uomo? L’intelligenza artificiale può sostituire l’essere umano?". Lo chiede il professor Adriano Fabris e se lo chiedono le oltre 200 persone che hanno partecipato al test di Turing durante Bright. Progettato dal Dipartimento di Informatica insieme al Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Ateneo pisano, è stato proposto a distanza di settant’anni il test di Turing, coinvolgendo docenti dell’Università di Pisa, un’attrice, una drammaturga, un regista e un personaggio caro alla città: Artemisia Gentileschi. L’intento era quello di coinvolgere quanto più pubblico possibile per sondare qual è la capacità umana di riconoscere la scrittura artificiale. Un podcast, pochi minuti per rispondere alla domanda: scrittura umana o artificiale? Nel podcast, il filosofo Fabris, docente di Filosofia Morale presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, pone una domanda sul legame tra arte e vita alla pittrice Artemisia, interpretata dall’attrice Pamela Villoresi. La domanda è sempre la stessa ma le risposte sono diverse: una è scritta da un umano, la drammaturga Daniela Morelli, l’altra è scritta dall’Intelligenza Artificiale, ChatGPT. Alla guida dell’esperimento: Paolo Ferragina e Giuseppe Prencipe, entrambi professori di Informatica, presso l’Università di Pisa. Il pubblico ha potuto, sul proprio cellulare o a casa sul computer, ascoltare la domanda del filosofo e le due risposte di Artemisia. Ferragina aggiunge: "Eravamo un po’ scettici sulla buona riuscita del progetto. Alla fine, il pubblico ci ha compensato con una grande partecipazione". La pagina web, che conduce l’ascoltatore con chiarezza e facilità a rispondere al semplice quesito: "Quale delle due risposte è stata scritta da un umano?", sarà accessibile per qualche mese e l’esperimento sarà ripetuto durante l’Internet Festival pisano di ottobre. La pagina a cui collegarsi per mettersi alla prova e toccare con mano la difficoltà nel riconoscere la risposta umana e quella "robotica" è: https:sites.google.comunipi.itfilosofiasfidaai.

Carlo Venturini