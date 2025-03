Arte, musica e luoghi storici: al via il 12° ‘Festival Fanny Mendelssohn’

Pisa, 18 marzo 2025 – È stato presentato la scorsa settimana, presso la Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, il “Festival Musicale Fanny Mendelssohn”. Giunto alla sua dodicesima edizione anche quest’anno presenta un programma di concerti con 16 appuntamenti, in programma tra il 28 marzo e il 29 maggio, in cui i protagonisti saranno musica e arte nei luoghi storici e di pregio, tra cui musei, ville storiche, antichi palazzi e pievi del territorio pisano. Alla presentazione erano presenti Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa; Bice Del Giudice, assessore alla cultura e turismo Comune di Cascina; Angela Pisano, assessore alla cultura e turismo Comune di San Giuliano Terme; Maurizio Sbrana, consigliere Fondazione Pisa; Michelle Kinsky, membro del Consiglio ADSI - Toscana e delegata ADSI per Pisa e Sandra Landini, Direttore Artistico associazione musicale Fanny Mendelssohn.

La scelta di questi luoghi, fortemente voluta sin dalle prime edizioni dall’Associazione Fanny Mendelssohn, organizzatrice della manifestazione, non solo enfatizza la bellezza del patrimonio architettonico, ma crea un legame indissolubile tra musica e territorio contribuendo in modo concreto alla valorizzazione turistica, garantendo esperienze uniche che uniscono ai concerti le visite guidate, percorsi culturali e itinerari turistici nei luoghi storici.

Sarà un cartellone estremamente vario, che proporrà un affascinante viaggio nei diversi generi musicali, spaziando dalle proposte più innovative a quelle più tradizionali pensate in una originale chiave creativa. Un progetto che si arricchisce di anno in anno grazie al prezioso e lungimirante contributo e sostegno della Fondazione Pisa, di Unicoop Firenze e delle Amministrazioni comunali di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina, che ospitano anche i vari appuntamenti del Festival che ricordiamo viene realizzato con il fondamentale supporto dell'Associazione Dimore Storiche sezione Toscana, la Delegazione Dimore Pisane e con il patrocinio della Regione Toscana.

“Questo festival – dichiara l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini – è capace di unire la bellezza dei luoghi dei nostri territori e della città di Pisa con le emozioni e la magia della musica, ‘la sola favella comune a tutte le Nazioni’, come affermava Mazzini che abbiamo recentemente celebrato. Il programma, sempre prestigioso, che ogni anno viene presentato dalla associazione Fanny Mendelssohn vede la presenza di musicisti e interpreti di grande valore e caratura davvero internazionale”.

“Il ‘Festival Musicale Internazionale Fanny Mendelssohn’ è una delle rassegne di musica espressione di grande qualità e si caratterizza per la proposta di concerti, con musicisti di caratura internazionale in luoghi di particolare pregio culturale, come sono le dimore storiche – racconta Maurizio Sbrana, consigliere della Fondazione Pisa – anche Palazzo Blu, che è per l’appunto una dimora storica, e mi fa piacere poterlo ricordare in questa occasione, ospita uno degli eventi, quello che darà il via alla rassegna il prossimo 28 marzo. Mi piace inoltre sottolineare anche un altro aspetto della collaborazione tra Fondazione Pisa e l’Associazione Fanny Mendelssohn, che è iniziata nel 2019, vale a dire il fatto che Il sostegno alla rassegna è concesso sulla base di una convenzione triennale, in modo da permettere agli organizzatori una programmazione nel tempo”.

L'inaugurazione del festival si terrà nella suggestiva cornice di Palazzo Blu, a Pisa, con il duo di violoncellisti svizzeri Claude Hauri e Milo Ferrazzini Hauri. Sempre a Pisa, presso il Museo della Grafica, il flautista Tommaso Benciolini si esibirà insieme al chitarrista Lorenzo Bernardi, mentre alla Villa Medicea di Coltano si svolgerà la prima delle due maratone musicali in programma quest'anno, con quattro concerti nello stesso giorno.

Il festival prevede anche numerosi appuntamenti nei comuni di San Giuliano Terme e Vicopisano, grazie alla collaborazione con l'A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche) e i proprietari delle ville che, senza oneri per la comunità, aprono le loro residenze storiche. Tra gli eventi, si segnala il concerto del violoncellista e compositore argentino Jorge Andrés Bosso a Villa Alta, quello del violoncellista russo Sergey Antonov, vincitore della medaglia d'oro al concorso Tchaikovsky nel 2007, accompagnato dal pianista svedese Carl Pontén, alla Villa di Corliano.

Una novità di quest'edizione riguarda il concerto di chiusura a Villa Roncioni, dove il pubblico avrà l'opportunità di visitare, prima dell’esibizione del quartetto Hadimova, l'archivio e i costumi teatrali della Fondazione Cerratelli. Un altro evento a San Giuliano Terme si terrà nella Sala Granduca dell’Hotel Bagni di Pisa, dove si svolgeranno diversi concerti a partire dal pomeriggio, esplorando vari generi musicali. Come nelle edizioni precedenti, il festival sarà presente nel Comune di Cascina, nella Pieve di San Casciano, con il concerto del Forte Trio, Trio di Stato del Kazakistan, uno degli eventi più attesi. Questa dodicesima edizione presenta alcune novità, tra cui un’attenzione maggiore agli artisti emergenti, come la giovane violinista taiwanese Estelle Chen, che si esibirà come solista con l’Orchestra Città di Grosseto diretta dal Maestro Raffaele Livio Ponti, e l'originale Ensemble di fisarmoniche del Conservatorio Puccini di La Spezia, che si esibirà al Museo Piaggio di Pontedera. In programma anche un recital del vincitore della 30° edizione del Concorso Pianistico Internazionale Rospigliosi.

Particolare attenzione è riservata ai progetti innovativi, come il concerto del pianista e compositore Fabrizio Mocata, che presenterà riletture personali di Puccini e Verdi, accompagnate da brani jazz e tanghi. Come nelle passate edizioni, ogni concerto sarà seguito da una degustazione o un brindisi con gli artisti, offrendo un momento di incontro e scambio con il pubblico. Si ringraziano l'Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia, i nostri sponsor storici Confartigianato Pisa e Mercatopoli Pisa, e La Dame Design Studio, che da quest’edizione sostiene il festival. Per ulteriori informazioni, biglietti e prenotazioni è possibile visitare il sito http://www.fannymendelssohn.eu oppure contattare i seguenti riferimenti: [email protected] – 3476371189.