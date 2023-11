Arte La storia di Modigliani

Amedeo Modigliani raccontato da un livornese. La sua storia ricostruita pennellata dopo pennellata in un intenso e onirico ritratto dell’uomo, del pittore, del padre, nello spettacolo in scena al Teatro Nuovo di Pisa domani sera alle 21, diretto da Alessandro Brucioni, una produzione Mo-Wan Teatro.

A tessere le fila di un viaggio che parte dalle spiagge livornesi di fine Ottocento per approdare nei caffè letterari parigini avvolti nel fumo è l’attore Michele Crestacci che con grande maestria porta in scena ‘Modigliani’ da 15 anni superando le 300 repliche in tutta Italia.

Il monologo, acclamato dalla critica e dal pubblico, è vincitore di prestigiosi riconoscimenti tra cui il Premio "Nino De Reliquis" per il Teatro, la Danza e le Arti Performative nel 2009 e il Premio "l’Inutile" del teatro di Padova nel 2018.

Ce ne parla colui che l’ha ideato e che lo porta in scena, che ripercorre gli anni dei suoi inizi. Come nasce l’idea di un monologo su Modigliani?

"Nel 2008 giravo l’Italia facendo il comico. Bar, ristoranti, locali, anche a Livorno, nella mia città, dove la difficoltà ad emergere mi dava un senso di frustrazione. Ho pensato a questo grande artista che è stato deriso agli inizi della sua carriera, ed è poi diventato uno dei massimi pittori del 900. Quando è arrivata la grande occasione? Nel 2009 il regista Alessandro Brucioni curava un importante spazio teatrale nella città labronica, feci un concorso con una giuria di alto livello, che mai credevo mi potesse riconoscere un merito. E invece lo vinsi, inaspettatamente, e da lì una serie di prestigiosi riconoscimenti che mi portarono a girare per l’Italia".

Quale pregio ha lo spettacolo?

"Di essere un perfetto equilibrio tra narrazione e comicità. E’ a tratti leggero, si ride, ma si racconta una vita da artista".

Cosa le piacerebbe che dicesse il pubblico che esce dal teatro dopo averlo visto?

"Che ha passato una bella serata, alleggerendo per un’ora la pesantezza di questi nostri tempi. C’è bisogno di spensieratezza, di ripulirsi dalle tossine di questa vita, di guardare le cose da una prospettiva nuova, di ritrovare energia positiva". Biglietti: Intero 15 euro; ridotto convenzionati e soci Coop 13 euro; studenti e dipendenti dell’università di Pisa e giovani under 18, ridotto a 10 euro

Prevendite: https:www.ciaotickets.comitbigliettimodigliani-mo-wan-teatro.

Alessandra Alderigi