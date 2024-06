Arte e natura in dialogo: a San Rossore il primo weekend di Vivi Parco

Pisa, 26 giugno 2024 - ViviParco 2024, la rassegna culturale ambientale di San Rossore, parte venerdì 28 giugno dalle 18 a Villa Giraffa con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Vivi il Parco’ e la premiazione del concorso organizzato dall’associazione Photo Experience con i premi de Il Fotoamatore. La maestosità delle foreste, la forza evocativa delle spiagge con le dune e la macchia mediterranea, le aree umide ricche di uccelli, gli animali come daini e volpi che vivono liberi: una ricchezza di soggetti da ritrarre e immortalare che trasmettono le caratteristiche uniche di San Rossore. Dopo la maratona fotografica di inizio giugno, l’associazione Photo Experience organizza la mostra con le foto più belle pervenute in queste settimane. I premi per i primi tre classificati prevedono una visita fotografica nell’area di San Rossore accessibile solo con guida ambientale, una giornata presso la Buca del Mare sulla spiaggia naturale del Gombo, buoni da spendere presso ‘Il Fotoamatore’, partner dell’iniziativa. Sarà consegnato anche il premio ‘Sostenibilità e territorio’ ed il premio ‘Social’ alla foto più votata su Facebook A seguire Picnic Revolution musica sul prato, grazie all’Associazione I Cavalieri, e aperitivo con i prodotti del Parco. Nel giardino di Villa Giraffa il trio canoro Siska crea momenti di poesia e musica interagendo con il pubblico. Laura, Lorenza e Benedetta Catricalà sono tre sorelle, cantanti e musiciste. Dalla loro unione e comune passione è nato questo progetto musicale in cui la fusione delle loro voci fa da protagonista. Il loro repertorio spazia tra la musica internazionale ed i grandi classici italiani, il tutto rigorosamente riarrangiato per tre voci ed una chitarra. Lo spettacolo è un concerto interattivo, in cui i momenti di musica d’ascolto si alternano con momenti musicali atti a coinvolgere il pubblico, al fine di creare momenti di condivisione all’insegna della buona musica e del divertimento. Aperitivo con i prodotti del Parco: i formaggi di Pedrazzi, i pinoli biologici di Grassini, il miele di spiaggia di ‘Sapori Mediterranei’ di Donatella Baldi e i vini della Tenuta Mariani. Si invitano i partecipanti a dotarsi di un telo da picnic. Ingresso gratuito, aperitivo a pagamento su consumazione, prenotazione consigliata su EventBrite, per informazioni https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.parcosanrossore.org&e=8dd9b80c&h=5d209736&f=y&p=n Sabato 29 giugno gli eventi continuano sulla spiaggia del Gombo al tramonto. Nell’ambito del Festival Toscana di Musica Antica, organizzato da Auser Musici Ets, Ecco mormorar l’onde, madrigali di Claudio Monteverdi con il gruppo vocale-strumentale Ecclesia. Ore 18.30 inizio trasporti dal centro visite, ore 19 inizio concerto Evento a pagamento 11,5 euro comprensivo di trasporto, prenotazione sul sito https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ftma.it&e=8dd9b80c&h=fb604d5a&f=y&p=n . I madrigali di Monteverdi vengono fatti raramente perché gli esecutori devono essere necessariamente specialisti del periodo. Da qualche anno gli italiani sono riusciti a parificare la qualità vocale dei gruppi stranieri, e avendo anche la possibilità di esprimersi in lingua, è possibile avere un’idea espressiva più vicina alle idee compositive. Partendo dall’incredibile luogo dove viene svolto il concerto, sarà eseguita una selezione di madrigali tratti dagli otto libri del maestro cremonese che sono collegati alla natura, a cinque voci e due solistici, accompagnati da una tiorba, un grande liuto basso elemento caratteristico rinascimentale. Il programma prende il titolo da un famosissimo madrigale, “Ecco mormorar onde” del secondo libro. Tutto il resto delle composizioni sono tra le più belle e conosciute del repertorio monteverdiano. ViviParco, possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda.

M.B.