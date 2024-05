Art View Festival Si parte

Domani, nella giornata inaugurale del "Festival Art View: le donne nell’arte" alla Città del Teatro di Cascina, Gaia Nanni e Sandro Ivo Bartoli saranno i protagonisti di un concerto a lume di candela con musiche di Debussy, Ravel e Satie in cui Gaia Nanni racconterà la storia delle artiste impressioniste di fine ‘800 attraverso i testi di Daniela Morelli creati appositamente per il festival. Gaia Nanni, talentuosa attrice toscana, racconterà in un monologo le donne pittrici protagoniste degli anni vibranti della Francia di fine ‘800. Quelle come Berthe Morisot, Mary Cassatt e Eva Gonzales che trovarono nel movimento impressionista l’alveo nel quale esprimersi, diventandone protagoniste, o come Susan Valadon,, modella e pittrice, con un percorso artistico oggi finalmente rivalutato. Insieme a questi racconti si terrà il concerto del pianista Sandro Ivo Bartoli che eseguirà un repertorio che comprenderà Erik Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel e altri autori dell’epoca. Un concerto intimo ed emozionante, impreziosito dalla luce di centinaia di candele che da sole illumineranno il palco creando un’ambientazione magica e suggestiva. Lo spettacolo sarà l’evento conclusivo della prima giornata del festival che si inaugurerà alle 11 con i saluti istituzionali e alle 11.45 con una lectio magistralis di Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle arti del disegno di Firenze, dal titolo "Le donne nell’arte". Il pomeriggio alle 17.30 nel pub del teatro si terrà il concerto "The song Carmen sang" dedicato alla pittrice di suoni Carmen McRae con Serena Berneschi 5tet e Stefano Cocco Cantini, una produzione Toscana Musica. Il Festival Art View 2024, dedicato alle donne nell’arte e organizzato con il contributo di Fondazione Pisa, si terrà da sabato a domenica 19 maggio: nove giorni in cui si alterneranno mostre, spettacoli e incontri che raccontano storie di emancipazione e creatività. Da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo, il festival celebra le grandi artiste che hanno cambiato il volto dell’arte. Gli incontri, la mostra e le conferenze saranno ad ingresso libero su prenotazione, gli spettacoli (ad esclusione del concerto "Canti naviganti") avranno un costo di 10€ e sarà possibile acquistare presso il teatro il carnet di 6 spettacoli a 30€. Programma completo su www.artviewfestival.it Prenotazione via mail a [email protected] 050.744400.

Stefania Tavella