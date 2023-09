Arriva il derby del cuoricino a Pisa: ecco cosa succederà

Domani, allo stadio Giovanni Bui di San Giuliano Terme, si svolgerà la settima edizione del "derby del cuoricino", un evento sportivo giovanile promosso dall’Assofly. L’associazione infatti ha necessità di acquistare una piattaforma elevatrice per agevolare l’ingresso delle carrozzine per disabili nell’automezzo in dotazione e il ricavato sarà utilizzato a questo scopo. La serata, condotta da Enzodjsound con Punto Radio, vedrà sfidarsi le formazioni giovanili del Pisa (2013), del San Giuliano Fc e dell’Asd Calci con il calcio di inizio delle partite fissato per le 17.

Ci sarà anche l’opportunità di assistere a una performance del gruppo agonisti di karate dell’Asd 46ª Brigata Aerea affiliati Csen. Questo gruppo avrà anche il compito di gestire le procedure di tesseramento per l’evento delle 19. Sarà un’occasione in cui, sotto la direzione di una terna Figc autorizzata dal presidente Aia di Pisa, Maurizio Sisia, si sfideranno diverse squadre sul terreno di gioco. Tra queste, vi sarà una squadra mista composta da membri del Pisa Vip di Mauro Mangini e Angelo Caccetta, nonché rappresentanti delle Vecchie Glorie del Pisa e personalità famose. Si scontreranno con la selezione Ipa Pisa e la 46ª Brigata di Pasquale Di Nello e Angelo Molinaro in un incontro articolato su due tempi da 35 minuti ciascuno.

Per i vincitori della lotteria di beneficenza sono previsti svariati premi. Tra i più ambiti la maglia del Pisa firmata dal capitano Gaetano Masucci. Inoltre 3 voucher per 2 persone per i Bagni di Pisa Palace Terme Spa, più altri premi da Borgo degli Aranci, Carrefour di San Giuliano Terme e Beauty di via Carlo Matteucci a Pisa.

Mich. Buf.