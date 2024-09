Arrestata all’aeroporto di Pisa: aveva ingerito più di un chilo di eroina, scoperta con una radiografia

Pisa, 23 settembre 2024 – Corriere della droga in manette all’aeroporto Galilei di Pisa: la donna, una nigeriana di 34 anni, aveva ingerito un chilo e 200 grammi di ovuli di eroina.

La guardia di finanza di Pisa e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio allo scalo pisano hanno arrestato la donna in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti: arrivata dal Belgio, aveva tentato di introdurre in Italia 1.265 grammi di eroina con la tecnica dei body packers (in italiano “ovulatore”).

La droga sequestrata all'aeroporto Galilei di Pisa

La donna era appena atterrata da Bruxelles/Charleroi, ma le sue giustificazioni di viaggio sono subito parse contraddittorie. Era anche molto nervosa. Portata all’ospedale di Cisanello, è stata sottoposta a una radiografia che ha accertato la presenza nel suo corpo di 114 ovuli in contenitori plastici rigidi avvolti di nastro adesivo i quali, una volta espulsi, sono risultati contenere eroina per un chilo e 265 grammi.

La donna è stata arrestata e portata in carcere al Don Bosco di Pisa.

L’eroina, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 60mila euro.