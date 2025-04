Arena, superata quota 10mila. E ci sarà anche Berggreen

Un’Arena vista come mai prima d’ora. O almeno, negli ultimi anni. 10500, forse di più, saranno le persone che sabato alle 17:15 si recheranno allo stadio per supportare assistere a Pisa-Modena. La classifica parla chiaro: otto punti di vantaggio rispetto alla terza in classifica rendono la promozione diretta in Serie A più che un sogno, un obiettivo da realizzare. La situazione è attraente per il pubblico, c’è odore di storia, e ognuno vuole farne parte, contribuendo nel loro piccolo ad aiutare la squadra. Un aiuto, un supporto, chiesto dallo stesso Inzaghi, quella bolgia richiesta già prima del calcio d’inizio, già dal riscaldamento. Per capire la quantità di gente, è sufficiente pensare che sono stati staccati oltre milleduecento biglietti rispetto alla sfida contro il Sassuolo, quando furono 9300 gli spettatori. Il tempestivo lavoro di ampliamento della capienza in Curva Nord è stata più che apprezzata, con i biglietti spolverati nel giro di quaranta minuti. Ma questa era cosa nota e preventivabile. La notizia riguarda gli altri settori: tutti esauriti i posti in gradinata, laterale e premium, che contribuiranno a un’onda continua di tifosi nerazzurri dalla curva e che terminerà nella zona subito limitrofa al maxischermo. Ultimi tagliandi disponibili in tribuna inferiore, mentre in quella superiore c’è più possibilità di trovare un posto. L’acquisto è possibile online, visitando il sito di TicketOne, oltre che nei punti vendita autorizzati.

Buona presenza anche per quanto riguarda i tifosi del Modena: saranno oltre quattrocentocinquanta i tifosi emiliani che riempiranno il settore ospiti, un numero comunque destinato a salire. Prima della partita, andrà in scena anche un momento amarcord: Klaus Berggreen e Domenico Progna sfileranno all’Arena prima del calcio d’inizio. I due calciatori, che per diversi motivi hanno reso iconica la stagione 1986/87, culminata con la promozione in Serie A, calcheranno il campo in occasione del lancio della maglia che il Pisa ha lanciato e che commemora proprio quell’anno.

