Arena: avanti con i lavori. Ecco chi fornirà le autogru. Ufficializzato il subappalto

Prosegue il progetto di riqualificazione dello stadio Arena Garibaldi, Romeo Anconetani. Il Comune di Pisa ha ufficializzato l’autorizzazione al subappalto per una parte dei lavori previsti nel piano di miglioramento della struttura. L’intervento riguarda la già nota demolizione delle gradinate esistenti e la realizzazione di piani di appoggio per le nuove tribune prefabbricate.

I lavori, dal costo complessivo di 153.012,08 euro, comprendente lavori (134.101,89 euro), costi della sicurezza (5.000 euro) e Iva al 10% (13.910 euro), erano stati già affidati alla ditta Toni Luigi Srl, con sede a Pisa. Con la recente delibera, il Comune ha autorizzato il subappalto all’impresa Grandi Sollevamenti Srl, che fornirà un servizio di noleggio autogru per un importo di 4.254,00 euro, comprensivo di oneri di sicurezza (174 euro). E’ quanto emerge dall’albo pretorio in un documento firmato dal dirigente responsabile Gabriele Cerri.

Il vicesindaco del Comune di Pisa Raffaele Latrofa, aveva sottolineato nei giorni scorsi l’importanza del progetto per restituire ai tifosi e alla città uno stadio all’altezza delle ambizioni sportive del Pisa, in attesa della cessione dell’impianto alla società nerazzurra, tenendo presente il costante dialogo tra Pisa Sporting Club e Comune per raggiungere la capienza di 12mila posti e per effettuare tutti i lavori per la messa in norma per la Serie A.

Da quanto emerge sull’albo pretorio il progetto include anche l’installazione di seggiolini con standard moderni, che rispetteranno i requisiti di sicurezza e comfort richiesti dalle normative vigenti, gli stessi installati nelle ultime stagioni da parte della società in tutti i settori dello stadio e che hanno già migliorato l’estetica complessiva dell’impianto. Prima l’intervento sarà dedicato alla Curva Nord, poi si procederà alla gradinata e alla porzione che arriva fino alla Curva Sud. Il provvedimento, pubblicato sull’albo pretorio, sarà pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito del Comune, come previsto dalla normativa.

Michele Bufalino