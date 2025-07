Apre “Sweet Moments Coffee Bar” a Uliveto Terme

Vicopisano (PI), 18 luglio 2025 – Una nuova realtà apre le porte nel cuore di Uliveto Terme, a pochi passi dalla strada provinciale Vicarese: è la caffetteria “Sweet Moments Coffee Bar” il nuovo locale in via Cristoforo Colombo, 6/R – dedicato a tutti gli amanti del buon caffè e non solo, inaugurato dagli imprenditori Fabio Barillà e Francesco Fiorillo e festeggiato con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e del referente sindacale di Confcommercio Pisa Luca Pisani.

“Questa nuova apertura rappresenta un’evoluzione naturale del mio percorso imprenditoriale – afferma l'imprenditore Fabio Barillà, già proprietario della Pasticceria SetteVeli a Ponsacco – ‘Sweet Moments’ nasce da un’opportunità concreta: durante una chiacchierata con un rappresentante di caffè è emersa la possibilità di prendere in gestione questo locale. Abbiamo subito intuito il potenziale e, coinvolgendo il mio socio e amico fraterno Francesco Fiorillo, abbiamo deciso di intraprendere insieme questo nuovo progetto”.

“La gestione sarà completamente rinnovata rispetto al passato, anche dal punto di vista visivo, con un’offerta che spazia dalla pasticceria artigianale, crostate e semifreddi, fino a pranzi veloci, aperitivi, colazioni e rinfreschi, con un’attenzione particolare all’accoglienza e ai dettagli. Emozione e determinazione non mancano: crediamo davvero in ciò che stiamo facendo, è un sogno che si realizza. Questo è il mio mondo, la mia vita: ho sempre fatto questo mestiere e continuo a farlo con passione e spirito di sacrificio” conclude Barillà.

“Questa nuova realtà è una bellissima notizia per il tessuto commerciale di Uliveto Terme” le congratulazioni del referente sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani. “Ogni nuova attività rappresenta un investimento di coraggio, passione e fiducia nel futuro. Il commercio di vicinato è una risorsa fondamentale per le nostre comunità, perché crea valore, socialità e occupazione. Auguriamo ai titolari un cammino ricco di soddisfazioni e successi”.

“Dopo gli ottimi dati del 2024 prosegue il bel momento per le nostre attività. Ne aprono e stanno per aprirne di nuove o quelle esistenti si rinnovano, fanno ampliamenti e miglioramenti, anche con nuove gestioni. In bocca al lupo al bar Sweet Moments di Uliveto Terme e ai suoi titolari da me e da tutta l’amministrazione” gli auguri del sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci.