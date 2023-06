Apre ‘Spazio Mumu’ Cultura, eventi dal vivo, laboratori e convivialità Un posto dove si sta bene

Un nuovo spazio ‘smart’ per gli amanti dell’arte, della cultura, degli eventi dal vivo e della convivialità. Si chiama "Mumu" e si trova in via Lenin 155D, a San Martino a Ulmiano. Inaugurazione venerdì alle 19, quando si apriranno le porte dell’open space e dell’ampio giardino che ospiteranno un ricco calendario di eventi, incontri, laboratori e formazione. La mente collettiva dietro Mumu è l’associazione Acquario della Memoria. Realtà pisana - coordinata dal regista e documentarista Lorenzo Garzella - che ha fatto del racconto multimediale del territorio la sua missione, riuscendo a coinvolgere - con più di 50 produzioni, dalla cine-bicicletta al video-mapping, fino ai tour di "walking cinema"- migliaia di persone. "

Quando abbiamo pensato a Mumu- dice Lorenzo Garzella (nella foto), presidente del circolo e portavoce del team operativo di cui fanno parte Serena Tonelli, Veronica Cardelli, Sofia Davila e Giulia Solano - volevamo dare vita a un luogo vicino alla città in cui potessero convivere anime differenti e complementari: quella altamente tecnologica e quella naturale, del giardino e della campagna. Vogliamo che Mumu diventi un punto di riferimento per chi vuole imparare senza annoiarsi. Un posto dove si sta bene!".

Venerdì alle 19 verrà inaugurata (ST)art, mostra d’arte collettiva con opere di Aldo Dolcetti, Cristina Gardumi, Giovanni Possenti, Tommaso Santucci ed Emila Sirakova, che sarà visitabile fino al 7 luglio, dal martedì al venerdì dalle 19 alle 21 e durante gli eventi. Alle 21.30, la serata proseguirà con una riduzione speciale di "Spiriti Solitari - Cantautori ascoltati, visti e raccontati". Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni offriranno un estratto di circa un’ora dal loro racconto-spettacolo dedicato a Francesco De Gregori, con incursioni musicali di Francesco Bottai: "Alice, Pablo e Culo di Gomma: gli anni 70 di De Gregori". Durante la serata sarà allestito un set fotografico a cura di Nicola Gronchi a cui gli ospiti potranno richiedere gratuitamente un ritratto fotografico professionale, che potrà essere ricevuto a casa grazie alla partnership con Pemcards.

La programmazione prosegue domenica alle 20.30 con la serata "Birra + Tango": degustazione di birre artigianali del birrificio Otus con cena leggera, a cura di Simone Cantoni (con prenotazione); a seguire (ore 21:30) lezione introduttiva al tango argentino con Giampaolo Antoni e Patrizia Balestrucci. Partecipazione libera. Giovedì 15 alle 21 primo incontro del corso breve di fotografia "Ritratto & autoritratto fotografico" a cura di Nicola Gronchi. Le serate saranno accompagnate da cene-buffet in collaborazione con: We Love Pasta e Panificio Borelli. Il programma di giugno sarà consultabile sul sito www.spaziomumu.com e sui profili social. Mumu è un circolo affiliato Entes (tessera annuale 5 euro). Info: 371 652 0416.

Francesca Bianchi