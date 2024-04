Approvata in Comune delibera di adesione alla rete “Bibliolandia della Provincia di Pisa”

Pisa, 17 aprile 2024 - Approvata in consiglio comunale la delibera di adesione alla “Rete documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa” per il periodo 2024-2028 ,già approvata all’unanimità in Terza commissione consiliare in data 20.03.2024. La Rete Bibliolandia nasce nel 1999 al fine di promuovere la cooperazione e collaborazione nella gestione dei servizi documentari bibliotecari e archivistici.il Comune di Pisa ha aderito alla Rete Documentaria Bibliolandia con Delibera di Consiglio n. 58 del 01/10/2009, riconoscendo all’Unione Valdera le funzioni di Ente capofila; Oggi la Rete comprende 58 biblioteche dislocate su tutto il territorio della provincia di Pisa La rete costituisce di fatto una grande Biblioteca virtuale di oltre 500.000 volumi, catalogati in forma elettronica e ricercabili. Il prestito interbibliotecario interno a Bibliolandia collega tutte le biblioteche della rete e permette la circolazione e lo scambio dei volumi e dei documenti. Unitamente al catalogo collettivo, il recapito settimanale dei libri richiesti consente a Bibliolandia di funzionare come un'unica grande biblioteca con punti di accesso distribuiti in tutto il territorio di riferimento. Il servizio è libero e gratuito: qualsiasi cittadino può recarsi presso la propria biblioteca di riferimento e consultare il catalogo di Bibliolandia per ricercare il libro desiderato. Se il volume non fosse disponibile localmente potrà prenotarlo e ottenerlo tramite il servizio di consegna. Dalla consultazione del catalogo si evidenzia anche la specifica biblioteca o le biblioteche che possiedono i volumi. Un utente che abbia urgente bisogno di un testo potrà eventualmente recarsi di persona presso la biblioteca interessata ed ottenerne il prestito. l’attuale convenzione di Rete è in scadenza il 31/12/2024; Ma è stato ritenuto necessario procedere all’approvazione anticipata di una nuova convenzione di Rete che assicuri la partecipazione al bando della Regione Toscana di prossima pubblicazione, riferito al progetto “Adulti In- formati. Avviso per progetti di apprendimento permanente nelle biblioteche e negli archivi” finanziato dal fondo comunitario FSE+, ( Fondo Sociale Europeo Plus) per il quale la partecipazione è subordinata ad una convenzione di Rete a carattere pluriennale con una durata almeno pari alla durata del bando stesso, ossia 2024-2027.

M.B.