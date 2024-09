Appello di Scognamiglio: "Disabilità? Fatto tanto. Ora Pisa riempia la piazza"

"Trasformiamo il concerto di Antonello Venditti nell’occasione per godere dei frutti del lungo e faticoso percorso verso l’accessibilità che Pisa è riuscita a fare in questi anni. Andiamoci in tanti, senza odio, ma per cantare". Arriva dalla nostra città il secchio d’acqua che vuole spegnere definitivamente le polemiche sul ‘caso-Venditti’. Il cantautore romano - che sarà ospite il 13 settembre in piazza dei Cavalieri per la rassegna "Summer Knights" - è infatti finito nella bufera per aver insultato il 26 agosto una sua fan disabile che lo aveva interrotto durante un suo concerto a Barletta. Venditti stava raccontando un aneddoto quando, disturbato da alcune parole incomprensibili tra il pubblico, ha reagito scimmiottando il modo di esprimersi della persona, invitandola a salire sul palco "se ha il coraggio". Quando gli è stato fatto notare che era una ragazza ‘speciale’, ovvero con disabilità, il cantautore, ha rincalcato la dose: "un ragazzo speciale che deve imparare l’educazione". A questo evento sono seguiti giorni di polemiche e scuse da parte del cantautore. Adesso che l’artista viene a Pisa per il concerto, la consigliera comunale del Partito Democratico – membro della seconda commissione consiliare – Maria Antonietta Scognamiglio ha chiesto di "andare oltre il caso: se Venditti ha sbagliato, lo hanno fatto anche gli haters da tastiera con la loro violenza e il loro odio. A noi, adesso, il compito di vivere il concerto a pieno, godendoci i frutti del lungo e faticoso percorso che la nostra città sta compiendo verso l’accessibilità". Un percorso iniziato con nuovi posti per disabili all’Arena e attraverso il Tavolo dell’accessibilità al quale l’amministrazione ha dato ascolto e risposta, esattamente come la società organizzatrice dei concerti. "Il risultato - afferma Scognamiglio - è che le persone con disabilità possono assistere ai concerti senza essere ‘recintati’. I diversamente abili possono divertirsi insieme agli altri. Al concerto di Venditti andiamo in tanti. E ognuno canti come vuole e sa!".