“Aporie del presente” apre il Festival “Primavera di Danza” al Teatro Nuovo

Pisa, 17 maggio 2024 - Sarà la Compagnia padrona di casa Con.Cor.D.A./Movimentoinactor Teatrodanza ad aprire la II edizione del Festival Primavera di Danza, la rassegna diretta da Flavia Bucciero e organizzata da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana, in programma al Teatro Nuovo di Pisa. Sabato 18 maggio alle 19.30 c’è grande attesa per “Aporie del presente” di e con Iolanda Del Vecchio e Silvio Sgueglia sulle musiche originali di Fabio Cuccari. Uno studio sulla corporeità emozionale nelle diverse tonalità in cui gli artisti indagano la relazione con sé stessi e il mondo che gli sta intorno attraverso i linguaggi fluidi del nostro tempo, celebrando l’arte come fenomeno comunitario. A seguire, andrà in scena la Compagnia romana Mandala Dance con “Balancier” di Paola Sorressa interpretato dai danzatori Alessia Stocchi, Davide Galuppi e Matteo Almici sulle musiche di Alva Noto e Aleksi Perala. Lo spettacolo dà voce alla disperata ricerca di un equilibrio, statico o dinamico e che si infrange con la consapevolezza che ci viene chiesto di oscillare all’infinito senza mai raggiungerlo. Chiude la serata, la Compagnia ASMED - Balletto di Sardegna con “Oscure Luminescenze”. Scritto da Lucas Delfino Monteiro e Valeria Angela Russo con la regia di Senio Giovanni Barbaro Dattena ed interpretato da Flavia Dule e Lucas Monteiro Delfino, questa produzione è un’indagine che nasce dall’urgenza di allontanarsi dalla propria zona di conforto per nuotare in mare aperto, per lambire coste sconosciute. Un’immagine, un simbolo. Nitido e perfetto, il cerchio. Perfezione e contenimento, movimento incessante e percorso immutabile, compiutezza e chiusura. La vita moderna nel mondo moderno, quando sufficientemente agiata e protetta, s’iscrive facilmente in cerchi concentrici che si ripetono chiari e appaganti. Eppure, di tanto in tanto, la vita ci richiama al disordine, ci strappa da ciò che ci rassicura e ci porta in acque lontane, ad intravvedere nuovi impensati approdi. “Il Festival Primavera di Danza nasce dalla volontà di raccontare, attraverso la danza, la nascita di un mondo nuovo. Dopo l’inverno rappresentato dalla pandemia, abbiamo bisogno di credere nell’arrivo della primavera nella riscoperta di sé nella comunità, nell’uscita dall’individualismo e nella potenza delle relazioni. Gli spettacoli scelti per questa edizione ci raccontano proprio questo desiderio di tendere verso qualcosa di autentico ma anche di scomodo, capace di restituirci il senso della vita” ha dichiarato Flavia Bucciero direttrice artistica del Festival La rassegna proseguirà domenica 19 maggio con la Compagnia Natiscalzi TD che va in scena con due spettacoli: “La timidezza del lupo” e “Nebbia”. Biglietti: Intero € 10 Ridotto € 8 (Studenti Universitari, Scuole di Danza e di Musica, Under 18, Over 65, Soci Coop) Info e prenotazioni: [email protected] Tel. Whatsapp: 3420787727

M.B.