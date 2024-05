Apertura straordinaria dell’Anagrafe alla Sesta Porta: le info utili

Pisa, 9 maggio 2024 – Sabato 11 maggio è prevista l'apertura straordinaria per l’Ufficio Anagrafe del Comune di Pisa. Gli uffici della Sesta Porta saranno aperti dalle 8.30 alle 12:30 ed il servizio funzionerà con 5 postazioni attive, previo ritiro di numero di prenotazione sul posto. Sarà garantito fino ad un numero massimo di 50 accessi e saranno garantite le urgenze debitamente comprovate. Sarà possibile ottenere carte di identità, autentiche e certificati anagrafici.

"Un'opportunità importante per cittadini - spiega l’assessore ai servizi demografici Gabriella Porcaro - considerato che ci avviamo verso un periodo dell'anno in cui le persone hanno necessità di spostarsi per viaggiare e magari hanno bisogno di rinnovare il documento in vista delle prossime elezioni".

"In questo momento tutti i giorni della settimana, alla Sesta Porta, a Riglione e a Marina di Pisa negli uffici dell’Anagrafe sono attive ben 5 postazioni dedicate al rilascio della Carta di Identità Elettronica e, considerato che la procedura per ottenere il documento richiede un tempo maggiore rispetto a quello cartaceo abbiamo deciso di sperimentare l’apertura straordinaria nel giorno di sabato 11 maggio allo scopo di implementare il servizio e sveltire i tempi di rilascio".

"L’apertura straordinaria per il rilascio della carta di identità elettronica ci permette di andare incontro a quanti hanno bisogno di essere in regola con il documento che magari scade prima dell’estate, soprattutto favorendo quanti, durante i giorni feriali, faticano a ricavare tempo, per programmare il rinnovo del documento, a causa degli impegni di lavoro. Ringrazio vivamente il personale addetto ai servizi demografici che da sempre, con passione e alta professionalità fa un grande lavoro di squadra ed ha dimostrato anche questa volta grande sensibilità nell’accogliere con favore e spirito di servizio la mia proposta rendendo possibile il funzionamento dell’Anagrafe di sabato, in un giorno che generalmente è dedicato al riposo".