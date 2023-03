Aperto il parco Europa Nuovo polmone verde da 60mila metri quadri con oltre 1200 piante

di Gabriele Masiero

PISA

"È il nostro piccolo Central Park". Lo ha detto spesso in questi anni il sindaco, Michele Conti, e lo ha ripetuto anche ieri pomeriggio ai cittadini che lo hanno avvicinato durante e dopo la cerimonia di intitolazione del Parco Europa, il polmone verde di 6 ettari tra Pisanova e Cisanello. L’intervento di forestazione urbana è costato 793 mila euro, di cui 368.380 di finanziamento regionale, con quasi 700 nuovi alberi in un’area attraversata da percorsi pedonali e ciclabili. Alla festa ha partecipato anche l’orchestra di fiati e coro del Liceo musicale "Carducci" diretta dalla professoressa Lucia Neri "E’ una giornata storica per il quartiere - ha detto Conti - perché questo intervento era atteso da molti anni e ora finalmente possiamo mettere a disposizione dei cittadini un grande spazio strappato al degrado. Per realizzarlo abbiamo lavorato con ostinazione innanzitutto per acquisire la fascia di terreno lungo via Bargagna, che non era di proprietà comunale, e poi intercettando i finanziamenti regionali per l’operazione di forestazione e per la realizzazione della pista ciclabile, con aree di sosta e arredi urbani (il nostro progetto è stato il secondo in Toscana su 54 Comuni partecipanti)".

Il progetto curato dall’architetto del Comune, Fabio Daole, consiste nella piantumazione di 500 piante di alto fusto tra querce, aceri, betulle e altre specie e 750 arbusti perenni in un’area, di proprietà comunale, di oltre 6 ettari. E’ stata inoltre realizzata una pista ciclabile e pedonale interna per una lunghezza di 700 metri, con aree di sosta attrezzate con panchine, tavoli da pic-nic e bacheche informative. Sono stati inoltre installati speciali sensori per monitorare le emissioni assorbite dalle specie arboree e la predisposizione per impianti di illuminazione, apparati wi-fi e telecamere. "Il Parco Europa – ha proseguito il sindaco - contribuirà a riqualificare in maniera decisiva l’area nuova della città, cresciuta in maniera disorganizzata e senza spazi verdi, ricucendo la zona di Pisanova-Cisanello con i quartieri limitrofi. Oggi quindi quest’area della città può disporre di mille alberi in più, un patrimonio fondamentale per contribuire alla mitigazione ambientale, che continueremo a incrementare quando verrà realizzata l’area a verde in via di Pungilupo con 1800 alberi che realizzeremo a corona della città, in linea con quanto previsto dal Piano Strutturale appena approvato. Atti concreti per dare risposte alle emergenze ambientali del nostro periodo". Emozionato anche l’assessore al verde urbano, Raffaele Latrofa, che ha ricordato di avere "vissuto molti anni a Cisanello e questo parco è un sogno che si avvera: la realizzazione di quest’opera è paradigmatica della nostra azione amministrativa, perché a fronte di tante idee e progetti sulla carta, abbiamo preferito dare il via ai cantieri e portarli a compimento".