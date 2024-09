Aperitivo e colazione sul Ponte. Al via la settimana della mobilità

Parte domani la Settimana europea della mobilità, la campagna di sensibilizzazione sulla mobilità urbana sostenibile alla quale Pisa ha aderito anche quest’anno insieme a più di 3 mila città europee. Pisa vi partecipa per dare corpo ai rapporti internazionali avviati nel 2022 e 2023 attraverso l’adesione di Pisamo a Eurocities e Polis, i principali network delle città europee in tema di mobilità e trasporti. Contestualmente Pisamo ha avviato una serie di European study tours con le città europee considerate da tutti come modello di sviluppo sostenibile: Bilbao, Zurigo, Haarlem, Amsterdam, Westminster, Oslo, Copenaghen, Porto, Barcellona. Le iniziative si concluderanno domenica con la colazione prima e l’aperitivo poi in Ponte di Mezzo. L’obiettivo della municipalizzata è quello di portare sul territorio locale i progetti più importanti ed efficaci legati alla mobilità sostenibile e il programma prevede due giornate di incontro con la cittadinanza: il 18 e il 22 settembre. Il primo appuntamento alle 10 vedrà i vertici di Pisamo dialogare con i bambini di una scuola primaria di mobilità green, assieme all’assessore alle politiche educative, Riccardo Buscemi, mentre alle 12 in Logge di Banchi, Pisamo donerà una Hugbike, la "bici degli abbracci", all’associazione Dinsi une Man – Pisa Odv, che si occupa di disabilità, alla presenza dell’assessore alla disabilità. Giulia Gambini. Infine, alle 18 in Logge di Banchi, la presentazione del libro "Pisamo. Dalla visione alla realtà", (voluta per festeggiare i 20 anni della municipalizzata) con l’intervento dei vertici di Pisamo, con il vicesindaco Raffaele Latrofa e l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli, insieme ai più importanti esperti nazionali del settore: Giuliano Caldo (ceo di EasyPark) e l’ingegnere dei trasporti, Alfredo Drufuca.

Per l’occasione di parlerà anche di pianificazioni innovative, mezzi e progetti green, dei vantaggi della condivisione dei mezzi di trasporto sostenibili (biciclette e monopattini in sharing). Il 22 settembre, invece appuntamento per la colazione gratuita in Ponte di Mezzo a partire dalle 9, organizzata in collaborazione con Confcommercio. Chiusi al traffico anche i lungarni Pacinotti, Gambacorti, Mediceo e Galilei, che saranno invasi dai partecipanti alla gara di Miniduathlon riservata ai bambini dai 2 ai 10 anni, promossa in collaborazione con l’assessorato allo Sport. Infine, alle 18 l’aperitivo con uno dei più importanti bartender del mondo, il pisano Giorgio Bargiani, che servirà insieme al suo staff cocktail (5 euro ciascuno) fino al tramonto.