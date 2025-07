Antisismica ed efficientamento energetico: polo scolastico di Ghezzano sotti i ferri

San Giuliano Terme (PI), 1 luglio 2025 – Proseguono i lavori al nuovo polo 0-6 di Ghezzano. L'intervento, iniziato alcuni mesi fa, a seguito della vittoria di un bando nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la costruzione di un'aula polifunzionale che unisce l'asilo nido "Mary Poppins" con la contigua scuola dell'infanzia, si estende ai due plessi. Al via dal mese di luglio gli interventi di adeguamento sismico per i due edifici e l'efficientamento energetico per la scuola d'infanzia.

"Mentre sono in corso i lavori per il completamento della sala polifunzionale che trasformerà i due plessi scolastici in un nuovo polo 0-6, siamo pronti per partire con i lavori di adeguamento sismico dell'asilo nido ‘Mary Poppins’ e della contigua scuola d'infanzia - spiega l'assessora alla scuola e all'edilizia scolastica Fabiana Coli - La natura localizzata degli interventi all'asilo nido consentirà di pianificare i lavori per zone, riducendo le interferenze con le attività scolastiche che potranno iniziare regolarmente nel mese di settembre - prosegue l'assessora - per la scuola dell'infanzia, invece, sarà necessaria l'interruzione delle attività didattiche per tutta la durata del cantiere. In questo caso, per garantire la continuità del servizio, in attesa dell'ultimazione dei lavori prevista per aprile 2026, l'utenza sarà temporaneamente delocalizzata presso le scuole di Agnano e Gello già individuate di concerto con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo Niccolini".

"Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i genitori dei bambini insieme ai docenti della scuola - prosegue l'assessora Coli - In tale occasione, l'amministrazione ha comunicato che i bambini potranno usufruire di un servizio di pre e post-scuola con personale dedicato. L'accoglienza dei bambini sarà presso la palestra della scuola primaria Morroni di Ghezzano. L'amministrazione si farà carico del trasporto dei piccoli dalla sede di Ghezzano alle sedi concordate per l’attività didattica".

Il sindaco Matteo Cecchelli fa il punto sulle risorse investite per questo importante progetto: "L'ampliamento dell'aula polifunzionale è finanziato con fondi PNRR per 758.000 euro e con risorse comunali per 280.000 euro. L'adeguamento sismico dell'asilo nido quota 320.000 euro, mentre per la scuola dell'infanzia saranno necessari 650.000 euro per un totale di 970.000 euro di fondi comunali. Gli interventi di efficientamento energetico della scuola d'infanzia sono garantiti da un finanziamento vinto di 275.000 euro, ottenuto attraverso un bando del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica".

"Si tratta di un investimento complessivo di 2.283.000 euro, destinato a restituire alla comunità un nuovo polo educativo per la fascia 0-6 anni - conclude il sindaco - mai come negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha investito tanto nelle scuole. Sappiamo che questi lavori potrebbero arrecare alcuni disagi alle famiglie, ma è necessario farli per il futuro dei nostri bambini. Andiamo avanti per rinnovare le nostre scuole per renderle più belle e più sicure".