Antica regata. Il galeone rosso pronto a ripartire

Tutto pronto per l’edizione numero 69 della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che vedrà, come ogni anno, sfidarsi gli equipaggi di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Quest’anno l’evento si svolgerà nella città ligure nel pomeriggio di domani. L’ultima vittoria pisana risale al 2010 e la squadra si trova già a Genova da martedì per completare gli allenamenti in vista del grande evento. Alessandro Simoncini, allenatore dell’equipaggio pisano, ha espresso fiducia per la competizione: "Abbiamo avuto buoni riscontri per la regata di domani - dichiara il tecnico che fa il punto della situazione -. Siamo ripartiti con un sistema serio, vicino agli standard di professionalità che si utilizzano nel mondo del canottaggio per impegni di alto livello e questa per noi è la cosa più importante. Abbiamo un gruppo nuovo, composto da ragazzi giovani, con qualche ritorno come Simone Tonini. C’è anche una buona, anche se non ancora ottimale, disponibilità da parte delle società sportive. Speriamo che sia un punto di partenza e che tutti capiscano la serietà con cui lavoriamo, affinché diventi un valore aggiunto per gli atleti per il futuro".

La regata prenderà il via alle 18 in diretta Rai, ma sarà anticipata da un altro evento che inizierà alle 16.45. Grande novità di questa edizione infatti è la prima competizione completamente al femminile tra le quattro città. Pisa, che già in passato aveva gareggiato con equipaggi femminili, sarà rappresentata tra le altre da Silvia Terrazzi, reduce dalle Olimpiadi di Parigi.

Questa la composizione dell’equipaggio della squadra femminile: Chiara Benvenuti, Carlotta Borghini, Vittoria Card, Veronica De Martino, Elisa Marconcini, Clara Massaria, Giulia Persico, Alice Pettinari, Paola Piazzolla, Zoe Storace e – appunto – Silvia Terrazzi. La squadra maschile invece è composta da: Simone Barandoni, Cosimo Del Corso, Francesco Garuccio, Nicola Mancini, Emanuele Meliani, Alessio Melosi, Giovanni Paoli, Andrea Pazzagli, Leonardo Pioli e Simone Tonini. Questo lo staff tecnico: Direttore tecnico: Leonardo Pettinari; Direttore sportivo: Luca Gagetti; Allenatore: Alessandro Simoncini; Nostromo: Antonio Pucciarelli; Timoniere: Lorenzo Giuntini.

Michele Bufalino