"Antenna vicino alle case dove vivono anche neonati"

Allarme a Calambrone per l’installazione di un’antenna di telefonia in Via Danilo Aiazzi. "Presenteremo un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente – dichiara Luigi Sofia, consigliere di Sinistra Unita –. Di recente, il governo ha emanato un decreto che limita l’autonomia degli enti locali nel regolare l’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni, come le antenne 5G. Tale provvedimento, volto a semplificare e accelerare la copertura della rete 5G, ha ridotto la capacità dei Comuni di intervenire per proteggere la salute pubblica e l’ambiente nelle loro comunità. Abbiamo appreso della decisione di Inwit, Vodafone e Tim di installare una nuova antenna in prossimità di un condominio abitato tutto l’anno, vicino all’IRCCS Stella Maris e ad altre strutture turistiche. Una scelta che solleva forti dubbi tra i residenti della zona, in particolare per quanto riguarda i potenziali rischi per la salute pubblica e l’impatto ambientale. Nell’interrogazione, chiederemo chiarimenti all’amministrazione comunale su quanto sia a conoscenza di questo progetto e se siano state effettuate le necessarie valutazioni di impatto ambientale e sanitario. Riteniamo essenziale che l’amministrazione garantisca la massima trasparenza e assicuri che tutte le misure necessarie siano adottate per proteggere i cittadini e l’ambiente, considerato che ci sono all’interno dei condomini interessati bambini neonati. Ci impegniamo a monitorare da vicino l’evolversi della situazione e a mantenere un dialogo costante con i residenti della zona, affinché le loro preoccupazioni siano ascoltate e adeguatamente prese in considerazione".