"Antenati del futuro" alla biblioteca comunale di Cascina

Cascina (Pisa), 6 giugno 2024 - Venerdì 7 Giugno alle ore 1alla Biblioteca Comunale "Peppino Impastato" di Cascina in via Comasco Comaschi la poetessa e psichiatra di adozione romana (ma Barese di origine) Rossella Seller - che fa parte di Poesie nel cassetto e della Nuova Scuola Pitagorica di Roma - presenta il suo nuovo libro di versi e colloquia con lo scrittore Alessandro Scarpellini e l'Assessore alla cultura Bice Del Giudice. Letture di Ombretta Mariotti, attrice facente parte del gruppo poesia. Interventi musicali e vocali di Alfonso De Pietro, stimato cantautore e musicista, collaboratore di LIBERA e attivo in progetti educativi oltre che autore di viaggi musicali come "(In)canto Civile" e "Di notte in giorno". ANTENATI DEL FUTURO - Il senso evolutivo proprio della vita viene declinato in varie forme e non possiamo sottrarci alle sorprese dello spazio-tempo, al loro aggregarsi e mutare, alla invasività che permea il nostro mondo. Suoni, frammenti visivi, esperienze distanti eppure così vicine, radici tagliate e forse irrecuperabili, un inatteso impeto, un brivido, il salto nell’ignoto. I versi si offrono alla ricerca di un senso condivisibile. C’è l’impegno da parte della poetessa di porsi quale testimone di storie di marginalità e di disagio in cui spesso siamo immersi senza accorgerci e lo sforzo espressivo di collegare l’antico al moderno lungo il filo della memoria, cogliendo l’essenza identitaria di alcuni luoghi e la bellezza che anima il nostro legame con la natura. ROSSELLA SELLER - Rossella Seller è nata a Bari, ma vive a Roma da molti anni, dove lavora come medico, psichiatra e psicoterapeuta. Svolge anche attività di ricercatrice e divulgatrice scientifica ed è docente di Educazione Terapeutica nei corsi di formazione medica. Appassionata viaggiatrice, scrive racconti e poesie spesso dedicati ai suoi incontri, alle storie che la coinvolgono ed ai luoghi della memoria. Giovanissima ha creato un programma radiofonico sulla poesia italiana ed è stata finalista del concorso letterario “Guido Gozzano” a soli quindici anni.Nel corso del tempo ha ricevuto premi (nel 2005 vincitrice del Premio “Anguillara Sabazia”) e riconoscimenti letterari; diverse sue poesie sono presenti in riviste, raccolte antologiche e blog letterari. Nel 2008 ha pubblicato la sua prima raccolta “Nello Specchio di Alice” (Lietocolle Ed. - Como), attualmente alla terza ristampa, con cui ha vinto il Concorso Poetico Internazionale “Città di Bellizzi” nel 2009. Più volte è stata invitata in diverse città italiane dove ha letto i suoi testi, inseriti anche in opere teatrali e all’interno di spettacoli musicali.Nel 2017 è stata vincitrice del Premio Letterario Internazionale “La Recherche” dedicato a Marcel Proust. M.B.