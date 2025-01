Anno giudiziario: "Mancano computer, amministrativi e app per giustizia telematica"

di Antonia Casini

Inaugurazione del nuovo anno giudiziario non facile. Il procuratore della Repubblica di Pisa, Teresa Angela Camelio, è in carica da quattro mesi, pochi per un bilancio complessivo, abbastanza per evidenziare alcuni problemi della procura che dirige, come quello di "rilevanti scoperture del personale amministrativo" (non ci sono dirigenti amministrativi, ndr), del mal funzionamento "degli applicativi per il processo digitale" e della "mancanza di computer". Sul dibattito attualissimo che riguarda la riforma costituzionale dopo il via libera, in prima lettura, dell’aula di Montecitorio, dalla procura pisana si fa sapere che "tutto l’ufficio è compattamente contrario" alla separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante.

I numeri nel dettaglio. L’anno scorso si è chiuso con 4408 notizie di reato (autore identificato) sul nostro territorio. 292 solo gli arresti degli uomini dell’Arma nel periodo 30 giugno 2023 - primo luglio 2024. Erano 280 nel periodo di riferimento precedente; 305 quello ancora prima. Si tratta della terza provincia in Toscana, dopo Livorno che ha avuto un’impennata di arresti, e Firenze che è prima con 845. Nella relazione sono analizzati i singoli reati.

In aumento lo stalking, che passa 38 da 14 (contro ignoti, + 171,43%) e a 172 da 147 (+17%) contro noti. Violenza sessuale da 23 a 39 (ignoti) e da 62 a 61. Calano le lesioni colpose gravi e gravissime da incidente stradale e leggermente i reati legati alla droga (-12% e -1%); ma anche i furti in abitazione da 169 a 61 (ignoti) e da 13 a 9 (noti). In aumento le truffe con 926, + quasi 30% e 663 +12%.

I tempi: 192 procedimenti hanno richiesto oltre 2 anni per l’archiviazione. L’azione penale in 475 casi è iniziata dopo 2 anni.