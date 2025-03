Ancora il mese dell’udito: a marzo screening e visite gratuite nelle farmacie

San Giuliano Terme (PI), 7 marzo 2025 - Un'analisi gratuita in farmacia per identificare il calo dell'udito e prevenire le condizioni patologiche ad esso correlate come ipoacusia e sordità e una coppia di apparecchi acustici in donazione. Questa è l'iniziativa proposta dagli specialisti di Centro Udito e attiva per tutto il mese di marzo per i cittadini di Pisa e San Giuliano Terme.

Il mese dell'udito è un'iniziativa dell'OMS che mira alla promozione di iniziative utili a sensibilizzare la popolazione mondiale sull'importanza di conoscere i rischi generati nel tempo da un calo dell'udito non trattato. Questi infatti sfociano, come già molte volte ribadito, quasi sempre nell'isolamento progressivo dal mondo esterno e dalla perdita delle autonomie, oltre al rischio aumentato di sviluppare declino cognitivo precoce e depressione.

Centro Udito propone a marzo visite gratuite su prenotazione presso le farmacie aderenti e la donazione di una coppia di apparecchi acustici di qualità su estrazione tra tutti i partecipanti all'iniziativa che risulteranno manifestare un calo uditivo. Ma quali sono i sintomi più evidenti di questo calo? Difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma sono senza dubbio i campanelli d'allarme da non sottovalutare.

La visita, proposta nelle farmacie aderenti a titolo gratuito, consiste quindi in un'analisi volta a quantificare due parametri principali: lo stato di salute del canale uditivo attraverso un esame otoscopico - un'analisi ad alta definizione dell'interno dell'orecchio - e la capacità uditiva attraverso un test audiometrico tonale in cuffia. Una volta identificata una eventuale ipoacusia, gli specialisti qualificati sapranno consigliare senza alcun impegno il percorso più adatto al mantenimento o al recupero della salute dell'udito.

Può partecipare a queste giornate chiunque stia sperimentando i sintomi sopra descritti. L'esame dura in tutto una ventina di minuti e sarà eseguibile su prenotazione secondo il programma descritto di seguito. Lunedì 10 marzo gli esami si svolgeranno presso la farmacia comunale Arena Metato, in via Edmondo de Amicis 50 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (tel 050 810360); nella giornata di mercoledì 12 gli specialisti dell'udito saranno a disposizione presso la farmacia comunale La Fontina, in via Pontecorvo 3 a Ghezzano, presso il centro commerciale, dalle ore 9.30 alle ore 18.30 (tel 050 878545), mentre venerdì 14 marzo sarà il turno della farmacia San Martino, in via Lenin 132 a San Giuliano, sempre dalle 9:30 alle 12:30 (tel 050 7214782).

Mercoledì 19 le visite avranno luogo alla farmacia comunale Campo, in via Toniolo 94 a Pisa, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (tel 050 65505104) e venerdì 21 marzo l'appuntamento è con la farmacia Le Querciole, in via di Cisanello 1A a San Giuliano Terme, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (tel 050 878847). L'estrazione avverrà nella giornata di mercoledì 2 aprile.