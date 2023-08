Ancora furti sul litorale pisano. Ladri nelle case e in auto, rubato anche un volante

Pisa, 28 aggosto 2023 - Nuovi furti sul litorale: nelle case e sulle auto. Dopo quelli di soli pochi giorni fa - una borsa rubata a una giovane cliente di un bar di via Maiorca e nelle case di Tirrenia - tornano i ladri. Anche in questo caso colpo in un condominio, al terzo piano, vicino a piazza Gorgona a Marina. Mentre nella notte, è tornata la banda delle auto di lusso. Presa di mira una Bmw parcheggiata in strada in via delle Ginestre a Tirrenia. Via il volante e il contenuto del cruscotto. Non è il primo furto simile. Già nei giorni scorsi erano spariti gli sterzi ad alcune vetture in sosta. Si tratta probabilmente di gruppi organizzati (lavorano almeno in due) che sanno dove e come attivarsi. Smontano i pezzi in breve per poi rivenderli al nero.

La stessa ’banda’ delle auto di lusso aveva operato a Castelfranco e nel comprensorio del Cuoio ad aprile scorso. Ancora prima a Pontedera. I ladri avevano portato via volanti, cruscotti, plance di comando e navigatori. Non solo refurtiva ma anche danneggiamenti a Mercedes e Bmw nei quartieri residenziali. Un doppio danno: al veicolo ma anche al guidatore che si ritrova il mezzo inutilizzabile e deve ovviare in poco al problema.

Sulla precedente ondata, la presidente del Centro commerciale naturale di Marina aveva spiegato: "Occorre trovare una soluzione – aveva commentato Simona Rindi – perché gli episodi simili (furti, ndr ) sono in aumento. Serve un occhio in più – aggiunge – E’ evidente che ormai le presenze stanno diminuendo, siamo arrivati alla fine della stagione, ma quando ci sono tanti turisti e tante persone bisogna garantire un apporto maggiore di forze dell’ordine che sono poche. Quelle che ci sono non sono sufficienti", aveva proseguito. Per quei furti erano anche stati visti gli autori: "Tre giovani sudamericani su un suv grigio (per la borsa) e "un giovane in pantaloni corti con i guanti" per gli appartamenti prima della piazza di Tirrenia.

Rindi aveva annunciato: "Come associazione faremo il possibile perché il problema venga affrontato e non dimenticato con la fine dell’estate".