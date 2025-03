Anche Pisa tappa di Run for Airc. Di corsa per combattere il cancro

PISAApproda anche a Pisa la Run for Airc, la corsa non competitiva a sostegno della ricerca oncologica che il 30 marzo partirà da piazza dei Miracoli. I partecipanti potranno cimentarsi su due frazioni della lunghezza di 5 e 10 chilometri da percorrere di corsa oppure camminando. Il via scatterà alle 10 da piazza dei Miracoli, patrimonio mondiale dell’Unesco, e l’itinerario si snoderà lungo le sponde dell’Arno: un circuito pensato per tutti gli amanti dello sport e per le persone che vogliono trascorrere una mattinata di divertimento all’aria aperta sostenendo la missione di Airc. Arrivo previsto sempre in piazza dei Miracoli. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative del sessantesimo anniversario della Fondazione e contribuisce a raccogliere fondi a sostegno del lavoro di 5.400 ricercatori impegnati in progetti innovativi per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. La corsa non competitiva fa parte anche degli eventi del progetto "100 giorni dal Giro d’Italia" promossi dal Comune di Pisa, che a maggio festeggia il ritorno in città di una delle gare ciclistiche più seguite e amate in tutto il mondo. "Siamo orgogliosi che Pisa ancora una volta sia protagonista per eventi sportivi che mirano a diffondere un messaggio di solidarietà e sostegno a realtà prestigiose come Airc – spiega Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa -. Le eccellenze del nostro territorio, città dei saperi e della ricerca, si mettono a disposizione coinvolgendo tutta la cittadinanza in questa gara di raccolta fondi che rappresenta un appuntamento al quale non possiamo mancare".Un’occasione importante "per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di adottare comportamenti salutari per mantenersi in forma e ridurre il rischio di cancro - aggiunge Raffaello Napoleone, presidente comitato Toscana di Fondazione Airc -. Ma è anche un momento che ci consente di valorizzare lo straordinario patrimonio culturale e artistico di questa splendida città". Tutti gli sportivi e gli appassionati possono iscriversi a Run for Airc Pisa alla Fondazione Airc Comitato Toscana (tel. 055217098), oppure online su: https://www.endu.net/events/id/95573. Sarà possibile iscriversi e ritirare la maglietta ufficiale al Village Expo sabato 29 marzo (dalle 9.30 alle 18) e domenica 30 marzo (dalle 8 alle 10). La quota di iscrizione è di 10 euro a persona, per i minorenni la partecipazione è vincolata alla liberatoria. Alla manifestazione sarà possibile registrarsi anche in squadra.

