Anche il gruppo Gradinata resterà fuori dallo stadio

L’Arena Garibaldi rischia di essere semi-deserta domani, in occasione dell’attesissimo derby, seppur atipico, contro lo Spezia. Oltre ai tifosi della Curva Nord infatti, anche il gruppo Gradinata 1909, dell’omonimo settore dell’impianto pisano, ha deciso di rimanere fuori. "Prendiamo atto del comunicato della Curva Nord - scrivono i tifosi di Gradinata nella loro nota -. Abbiamo deciso di appoggiarli in questa ennesima, giustissima protesta rimanendo fuori". Una protesta che ha trovato terreno fertile tra i settori dell’Arena Garibaldi, pronti a coalizzarsi e solidarizzare sulla vicenda: "Anche se i problemi non riguardano il nostro settore noi non ci giriamo dall’altra parte - ribadiscono dalla Gradinata -, perché da quando siamo nati e soprattutto da ‘Pisa non si piega’ - in riferimento ai tempi delle proteste per il passaggio di proprietà della società da Petroni ai Corrado -, ogni protesta, ogni lotta che abbiamo appoggiato ha avuto successo perché tutti siamo andati nella solita direzione".

L’obiettivo comune è quello di spingere autorità, istituzione e società ad agire per risolvere i problemi dello stadio: "L’Arena Garibaldi è la casa dei tifosi, di Curva, Gradinata o tribuna - concludono i tifosi di Gradinata 1909 - I problemi allo stadio riguardano tutti noi. Non ci interessa che tutti possano capire la nostra decisione, ma ci aspettiamo che venga rispettata come noi rispetteremo chi deciderà di entrare. Forza Pisa sempre". Lo stadio rischia di avere pochissimi tifosi al suo interno. I supporter di gradinata si mischieranno a quelli di curva che, domani, accompagneranno la squadra all’entrata: "Invitiamo l’intera tifoseria a ritrovarsi alle 13 sotto la Curva Nord con bandiere e colori neroazzurri. Andremo a salutare la squadra e a far sentire il nostro sostegno prima del suo ingresso allo stadio", avevano scritto i gruppi organizzati di curva mercoledì sera. A complicare il quadro anche le problematiche relative al ticketag, il servizio secondo il quale i tifosi possono mettere in vendita la loro quota di abbonamento di curva, se prevedono di non essere presenti, permettendo ad altri di beneficiare del loro posto. Da lunedì, per la prima volta durante la stagione, il servizio di Ticketag non è stato attivo a causa dei malfunzionamenti, di conseguenza tutti i tifosi che resteranno fuori o che non si presenteranno all’Arena con il loro abbonamento, a meno che la situazione non si risolva, non potranno essere rimpiazzati. 694 i biglietti venduti per il settore ospiti, meno dei 900 a disposizione. Disagi anche per i tifosi dello Spezia. Fino a mercoledì pomeriggio infatti non erano stati resi disponibili punti vendita nel capoluogo e TicketOne ha dovuto risolvere aprendo la vendita online, inizialmente non prevista da disposizioni dell’osservatorio.

Michele Bufalino