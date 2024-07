Anche Cascina ripropone il progetto "Ci sto! Affare fatica" di Arnera

Cascina (Pisa), 31 luglio 2024- Anche per l’estate 2024 il Comune di Cascina finanzia e propone il progetto denominato “Ci sto? Affare fatica! Verso l’Italia”. È un progetto che intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale. Intende stimolare i ragazzi a valorizzare al meglio il tempo estivo, un tempo critico, spesso vuoto di esperienze e perciò di significato – in particolare per le generazioni di pre-adolescenti e adolescenti – attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, affiancati e accompagnati dalla comunità adulta locale e, nel contempo, educare i nostri giovani agli acquisti nei negozi di vicinato del proprio paese, negozi il cui valore va oltre il semplice ruolo commerciale perché patrimonio importante per la socialità della comunità locale.

“Il grande successo riscosso la scorsa estate – commentano le assessore Francesca Mori, politiche giovanili, e Giulia Guainai, politiche sociali – ha dato un chiaro indirizzo alla nostra amministrazione: ripetere un’esperienza che ha generato entusiasmo e senso di comunità negli adolescenti di Cascina e li ha resi protagonisti della cura dei beni comuni. Una funzione educativa che parte della responsabilizzazione dei ragazzi ma che ci auguriamo possa esser d’esempio anche per gli adulti che spesso trascurano o dimenticano l’importanza del senso civico, cadendo in comportamenti che minano il rispetto delle persone e delle regole di vita in una comunità”.

Per tutti i partecipanti sono previsti dei “buoni fatica” del valore di 50 euro che potranno essere spesi negli esercizi commerciali aderenti, in relazione a materie/ambiti principali della quotidianità (spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero). Con apposito avviso pubblico, dunque, si invitano gli esercizi commerciali a manifestare la propria disponibilità all’accettazione dei “buoni fatica” (voucher) nei propri negozi/servizi. L’avviso pubblico e il modulo di adesione per aderire sono scaricabili al seguente link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/progetto-ci-sto-affare-fatica-verso-l-italia-avviso-pubblico-rivolto-agli-esercizi-commerciali-che-intendono-aderire-all-iniziativa

Le iscrizioni sono già aperte: basta andare sul sito www.cistoaffarefatica.it e seguire le indicazioni. L’esperienza è rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 19 anni residenti nel Comune di Cascina e si svolgerà dal 26 al 30 agosto (15 posti disponibili) o dal 2 al 6 settembre (altri 15 posti). Per informazioni [email protected].