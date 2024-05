Amore mai finito. Bonucci chiude la carriera

Non aveva i contorni della promessa, bensì quelli di una stuzzicante suggestione: destinata a rimanere tale, senza tradursi in realtà (purtroppo o per fortuna lo lasciamo giudicare a voi lettori). Sette anni fa, Leonardo Bonucci in un evento pubblico avvenuto a Milano si era intrattenuto a parlare fittamente con Giuseppe Corrado, confessandogli il sogno di poter chiudere la propria carriera di professionista con la casacca dello Sporting Club, magari in Serie A.

Il difensore classe 1987 nel 2016 aveva anche fatto pubblicamente i complimenti ai nerazzurri dopo la conquista della promozione in B al termine della finale playoff con il Foggia. Un feeling, quello tra il giocatore viterbese di origine e la città della Torre, costruito tra gennaio e giugno 2009, quando dall’Inter venne girato in prestito alla società guidata da Pomponi. Un periodo parecchio buio per il Pisa, risucchiato in un vortice di negatività in quella stagione chiusa con la retrocessione e il successivo fallimento.

Nonostante le prestazioni scadenti della squadra, Leonardo Bonucci riuscì a mettersi in luce come un centrale dalle ottime qualità tecniche individuali e dalla grande abilità sul piano tattico: 18 presenze, 1 gol e soltanto 2 ammonizioni sono lo score complessivo della sua esperienza con lo Sporting Club.

Nella quale, purtroppo, fa mostra di sé la pesantissima assenza nella partita conclusiva del campionato, quel Pisa-Brescia del 30 maggio 2009 che rappresentava lo spartiacque decisivo: Bonucci fu lasciato fuori dai convocati senza spiegazioni dal tecnico Bruno Giordano, lasciando aperto il classico interrogativo del "chissà come sarebbe finita se fosse stato in campo".

Da quella stagione la carriera di Leonardo Bonucci ha preso il volo: dopo un campionato con il Bari in A (con Ventura in panchina), il passaggio alla Juve e 502 gare ufficiali in bianconero, a cui si aggiungono 121 gettoni con la maglia della Nazionale. Dopo il divorzio burrascoso con la Vecchia Signora, Bonucci ha terminato la carriera dividendosi tra Union Berlino (Germania) e Fenerbahce (Turchia).

M.A.