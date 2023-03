Ammissione agli asili nido Il nuovo bando

Approvato il bando per l’ammissione ai nidi di infanzia comunali per l’anno educativo 20232024. Le domanda di ammissione, che dovrà essere compilata esclusivamente on line tramite i link nell’apposita notizia sul sito del Comune di San Giulia Terme, ovrà pervenire entro il 20 aprile alle 23:59. Sarà possibile visitare i servizi educativi durante il periodo di apertura del bando nei seguenti nidi e giorni: nido Il Piccolo Principe (Orzignano) sabato 1 aprile dalle ore 10 alle 13; nido Mary Poppins (Ghezzano) sabato 1 aprile dalle ore 10 alle 13; nido Trilli (Molina di Quosa) giovedì 13 aprile dalle ore 17 alle 19. Eventuali modifiche al programma saranno reperibili sul sito comunale. "La Giunta sta investendo nell’istruzione e nei servizi per la prima infanzia, per potenziare il patrimonio e la qualità degli ambienti, oltre all’incremento dell’offerta in età prescolare, oltre che i servizi a supporto delle famiglie – afferma il sindaco Sergio Di Maio -. Al centro del programma di mandato c’è l’ammodernamento e la ristrutturazione delle scuole del nostro territorio, in modo che insegnanti, operatori, studenti e studentesse, possano vivere nel comfort di ambienti sicuri, decorosi e funzionali".