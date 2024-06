Ambiente: si cercano volontari per le attività di monitoraggio delle tartarughe marine

Pisa, 10 giugno 2024 - Come ogni estate, l’associazione di promozione sociale Legambiente Pisa, con il supporto del Comune di Pisa, effettuerà i monitoraggi delle tracce di nidificazione della tartaruga marina Caretta Caretta sul nostro litorale. L’associazione ricerca nuovi volontari per partecipare al monitoraggio delle nidificazioni: chiunque fosse interessato a partecipare è invitato all’incontro formativo e divulgativo che si terrà sabato 15 giugno presso il Bagno UISP Village (via Litoranea 68 a Marina di Pisa) alle ore 18. PROGETTO 2018 - Il progetto è partito nel 2018, dopo che era stato individuato un probabile nido sulla spiaggia di Tirrenia un anno prima; successivamente, nel 2023, anno record, grazie ai monitoraggi è stato possibile individuare 454 nidi lungo le spiagge italiane, di cui 24 in Toscana, anno eccezionale anche per la nostra regione. Le attività rientrano nel progetto Life Turtlenest di cui Legambiente è capofila e riguardano quattro attività principali: il monitoraggio delle aree di nidificazione e la tutela dei nidi; l’informazione e la sensibilizzazione rivolta verso studentesse, studenti e tutta la cittadinanza; la stipula di protocolli d’intesa con gli stabilimenti balneari del litorale e di protocolli d’intesa con i Comuni del territorio che si affacciano sulla costa. REFERENTE - Il referente scientifico locale del progetto è il dott. PhD. Yuri Galletti, biologo marino e dirigente di Legambiente Pisa e Toscana, che coordina le azioni di formazione, la gestione dei turni di monitoraggio e tutte le attività di comunicazione e divulgazione scientifica. Parteciperanno all’incontro formativo di sabato: Yuri Galletti, Legambiente; Luana Papetti, Tartamare; Marco Zuffi, Museo di Storia Naturale di Calci; Roberto Papini, ufficio ambiente Comune di Pisa. Interverrà l’assessore alle politiche ambientali Giulia Gambini. Per informazioni scrivere a: [email protected] oppure a [email protected] TARTARUGHE - L’associazione di promozione sociale Legambiente Pisa, con il supporto del Comune di Pisa, effettuerà i monitoraggi delle tracce di nidificazione della tartaruga marina Caretta Caretta sul nostro litorale. L’associazione ricerca nuovi volontari per partecipare al monitoraggio delle nidificazioni: chiunque fosse interessato a partecipare è invitato all’incontro formativo e divulgativo che si terrà sabato 15 giugno presso il Bagno UISP Village (via Litoranea 68 a Marina di Pisa) alle ore 18. M.B.