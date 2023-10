All’Internet festival drone salvagente. Super finale dedicato alle donne

Oggi finisce l’Internet festival e saranno le donne le protagoniste dell’ultima giornata con a esempio la giornalista Loredana Lipperini, chiamata a intervenire in un intenso omaggio a Michela Murgia, la capo di gabinetto della Regione Toscana Cristina Manetti, fino alla poliedrica Sabina Guzzanti, in serata al festival per la presentazione del suo ultimo libro. Al femminile, è l’omaggio a Michela Murgia condotto da Leandra Borsci: un dialogo tra Giulia Paganelli, in arte "EvaStaiZitta", antropologa e attivista, e Loredana Lipperini, grande amica dell’autrice recentemente scomparsa, per riflettere sul concetto di artificio da un altro punto di vista: quello delle relazioni sociali e interpersonali (Gipsoteca, ore 17).

Al Cinema Arsenale grande attesa per Sabina Guzzanti che presenta il suo nuovo romanzo "ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot". Una storia, tra ironia e scenari distopici, che racconta un futuro prossimo in cui gli esseri umani sono ancora in grado di decidere delle proprie vite. Una commedia che ruota attorno a temi di grande attualità come l’avvento dell’Intelligenza artificiale e le problematiche che porta con sé, e il cosiddetto ‘divario digitale’. Conduce Antonio Capellupo (ore 18). Alle 21, sale sul palco del Cinema Arsenale l’attore e musicista Carlo Amleto, per una performance dal titolo Umanizzare l’artificiale. Al Centro Congressi Le Benedettine riflettori puntati sul legame tra sport e intelligenza artificiale, al centro di due panel tematici dedicati al calcio e non solo. Nel primo (ore 16), L’innovazione digitale nello sport, si parla delle più innovative tecnologie per connettere artificialità e realtà con Emanuele Gragnani, Gianluca Galliani e Guido Geminiani, Ceo di Impersive, società che realizza video immersivi grazie ai quali è possibile provare esperienze esclusive in prima persona, come prendere un caffè con Totti. Per la musica, in serata al Lumière, "Clap! Clap!" nome d’arte di Cristiano Crisci, produttore di fama internazionale, da oltre un decennio tra i produttori italiani di musica elettronica piu` audaci (ore 21.30 con Pisa Jazz e Toscana Produzione Musica, ingresso 3 euro, prenotazioni su https:oooh.events). Da segnalare la performance di Abdullah Qadim Haqq aka The Ancient che si esibirà in un live painting alle Logge dei Banchi (ore 18), affiancato dall’ultimo live set electro di " Cem334 " aka Christian Lisco (Curtis Electronix). Intanto ieri, alle Logge di Banchi si è potuto assistere ad una dimostrazione di droni a cura dell’Anci con Alessio Giusti e Ettore Ardisson della Human Drone di Livorno. Quest’ultima azienda ha un brevetto italiano per il drone da salvataggio in mare grazie ad un visore termico e ad un sistema di calo e aggancio del salvagente. Il salvagente quando tocca l’acqua si gonfia e parte un segnale Gps. Carlo Venturini