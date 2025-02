All’asilo d’estate. In classe anche a luglio: "Aiuto alle famiglie"

Gli asili nido del Comune di Pisa saranno aperti anche a luglio. E’ stata approvata in consiglio comunale con voto unanime la mozione sulla programmazione e implementazione del servizio nidi comunale nel mese di luglio, che porterà all’estensione del servizio anche in alcune strutture comunali a gestione diretta. Un traguardo che l’assessore ai servizi educativi Riccardo Buscemi ha salutato "con grande soddisfazione, e che rappresenta un segnale chiaro della volontà dell’amministrazione di venire incontro alle esigenze reali delle famiglie che hanno evidenziato la necessità di un servizio prolungato al mese di luglio". Nel dettaglio, il piano del Comune prevede di affiancare alla tradizionale apertura nel mese di luglio degli asili a gestione indiretta anche quelli a gestione diretta, almeno fino al completamento delle 42 settimane dell’anno educativo previsto dalla legge regionale (in questo caso estendendo il servizio almeno fino al 12 luglio 2025 anziché fino al 30 giugno 2025). Si partirà, dunque, in via sperimentale, già dall’anno educativo in corso. "Per comprendere appieno la domanda - ha proseguito Buscemi - per quest’anno limiteremo il prolungamento del servizio solo ad alcune strutture tra quelle più idonee ad ospitare i bambini nel periodo più caldo della stagione. Nel frattempo, ci impegniamo per portare avanti il percorso già previsto per adeguare, con gli interventi che si riveleranno necessari, tutte le strutture e renderle confortevoli nei mesi estivi".

Un risultato frutto "dell’impegno dell’amministrazione nel fornire risposte concrete alle crescenti necessità familiari dei genitori che sono impegnati in attività lavorativa e che spesso a Pisa non dispongono di una famiglia di origine a cui fare riferimento". Proprio per questo, ha aggiunto l’assessore, "dall’inizio del mio insediamento, ho lavorato per estendere l’apertura del servizio a luglio anche agli asili a gestione diretta, adeguando così l’offerta alla domanda. Quest’anno l’apertura sarà almeno fino al 12 luglio, a completamento delle 42 settimane del calendario annuale di funzionamento. Dal 2026, confido di allungare l’apertura a 3 o 4 settimane, rendendo la misura strutturale. È un costo aggiuntivo per il bilancio comunale, ripagato solo minimamente dalle quote individuali, ma l’impegno della nostra amministrazione è quello di investire sui servizi rivolti alle famiglie con bambini."

Arriva il plauso a Buscemi anche da parte di Gianluca Fornari, neo eletto segretario comunale azzurro e Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia: "L’ampliamento dell’apertura estiva degli asili comunali è un segnale di attenzione verso i genitori che lavorano e verso i più piccoli, un investimento sul futuro della città. Continueremo a lavorare affinché questo servizio possa essere ulteriormente rafforzato nei prossimi anni".

Stefania Tavella