Taglio del nastro per la Fiera di Sant’Ubaldo. Devozione, socialità e tradizione pisana

Un fine settimana all’insegna della condivisione e della spiritualità, in un quartiere che si unisce ogni anno per celebrare il senso di appartenenza ad una comunità. Inaugurata ieri pomeriggio la 46esima edizione della fiera di Sant’Ubaldo, sul viale delle Piagge, alla presenza del vicesindaco Raffaele Latrofa, dell’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro, di Antonio Schena, presidente del comitato Le Piagge, e di Don Lorenzo Bianchi, parroco di San Michele degli Scalzi. "In un mese di grandi eventi per la cristianità, con la morte di Papa Francesco e la salita al soglio di Papa Leone IV e con l’elezione del nostro nuovo vescovo Saverio Cannistrà, siamo felici di ritrovarci per questo appuntamento tradizione non solo del quartiere ma di tutta la città - ha affermato Schena - quest’anno ricordiamo anche don Felice Prinetti, figura importante a cui dedichiamo un torneo nei giorni della fiera. Una manifestazione in cui viene coinvolta la comunità pastorale fino alla fine del mese di maggio, con molti appuntamenti". Ricco il calendario del fine settimana, con "Aperilibro al Chiostro", oggi alle 17 al centro Sms, dove Marchetti editore presenta "Quando la città dorme" raccolta di racconti ambientati a Pisa di Lorenzo Cantini, a seguire una degustazione di vini del territorio selezionati dall’Enoteca "La Campigiana". Sport protagonista domani dalle 10 al Parco di Mau, Csi in Tour con "A Ciascuno il suo Sport" e, giunto alla IV edizione. La fiera con prodotti tipici e specialità enogastronomiche del territorio, affiancata da fiori e piante, animali e artigianato sarà protagonista fino a domani sera sul viale delle Piagge. "Una manifestazione che parte con un senso legato alla spiritualità ma che diventa poi universale - ha affermato Latrofa - diventando riferimento per la città, legato alla tradizione. Questo per Pisa è un anno particolare con molte feste, in primis quella per il ritorno del Pisa in serie A, la città sta davvero vivendo un momento importante". Sabato proseguono gli eventi che si protrarranno fino alla fine del mese, nel chiostro del centro Sms alle 17 si svolgerà il premio "Pisani si nasce Pisani si diventa", dove si celebra "Il lato umano delle eccellenze in terra di Pisa".

Alessandra Alderigi