Disabilità: il bilancio del garante. Impegno per una città più inclusiva

È stata presentata in Consiglio comunale la relazione annuale del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo, relativa alle attività svolte nel 2024, in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni per favorire l’inclusione, l’accessibilità e il benessere delle persone con disabilità. "Il Garante - dice l’assessore , Giulia Gambini - che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto rappresenta n importante punto di riferimento e ascolto per le persone con disabilità, le loro famiglie e il tessuto associativo del territorio". "L’ascolto è il primo atto concreto di garanzia e di rispetto", ha sottolineato Di Ciolo. L’apertura di un ufficio dedicato al Garante, al piano terra di palazzo Gambacorti, ha rafforzato il canale di ascolto diretto con i cittadini e le associazioni, favorendo una maggiore accessibilità e tempestività nelle risposte. Nel 2024 sono stati realizzati nuovi stalli dedicati a disabili, sia generici (in Lungarno Mediceo, via Santa Maria e piazza Carrara) sia personalizzati, in corrispondenza di scuole, alloggi Apes e centri diurni, in collaborazione con Pisamo e Polizia Municipale, sono statie effettuati interventi di abbattimento di barriere architettoniche in città, a seguito di segnalazioni e sopralluoghi e l’iter per l’adesione alla piattaforma Contrassegno Unificato Disabili Europeo per semplificare l’accesso alla Ztl per persone con disabilità e migliorare la fruibilità degli spazi urbani. Tra i progetti anche il restauro del percorso accessibile “Sabrina Bulleri”, in dialogo con il Parco San Rossore, e la collaborazione con Sant’Anna e la Fondazione Oltre Mare Onlus per realizzare un prototipo di carrozzina destinata all’accesso al mare. Prosegue il dialogo con l’Opera Primaziale per il miglioramento dell’accessibilità alla Piazza del Duomo. i lavori del Laboratorio per l’Accessibilità, su trasporto pubblico locale e in II Commissione Consiliare permanente per l’istruttoria sul servizio taxi dedicato. È stato avviato un percorso di confronto con centri diurni del territorio, tra cui “Diensi une man”, “Il Quadrifoglio” e “Arcobaleno”. Sono stati promossi eventi per la diffusione dello sport inclusivo iIn collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Pisa, un progetto nelle scuole dedicato alla pratica di scherma, sitting volley e tiro con l’arco, tiro a segno nazionale, il progetto “Elianto”, con uscite in mare sul catamarano, organizzato insieme a Fondazione Oltre Mare Onlus, Fondazione Pisa e Porto di Pisa: progetto che sarà ripetuto anche quest’anno. Numerosi i confronti attivati con soggetti come la Misericordia di Pisa, il Garante degli anziani, associazione Assofly, Usid, Inps e Inail, per la tutela delle persone con disabilità e si è avviata la collaborazione con l’istituto Santoni per l’attivazione di un tirocinio presso gli uffici tecnici comunali.