Spari in via Liguria. Pistola, carte e soldi sequestrati al 38enne

Nell’auto del calcesano di 38 anni arrestato lo scorso week end dopo avere esploso un colpo di pistola in un appartamento di via Liguria, di cui "La Nazione" ha scritto già nei giorni scorsi, i carabinieri hanno trovato anche numerosa refurtiva e una maschera di gomma raffigurante la faccia di Silvio Berlusconi. Sono stati gli stessi militari a darne notizia ieri ricostruendo la vicenda, ovvero che il calcesano, disoccupato e pregiudicato, ha litigato con la donna, escort, una pisana di 39 anni, per motivi non meglio precisati e ha sparato un colpo di pistola. Alla fine l’uomo è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo di armi, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo la perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri. Il trentottenne è finito al Don Bosco.

Nel suo domicilio i militari della sezione operativa hanno trovato una pistola calibro 22 (risultata rubata nel dicembre del 2024 in provincia di Vicenza) e due proiettili dello stesso calibro, 55 grammi di cocaina oltre a un bilancino e 180 euro in contanti. Nell’auto dell’arrestato gli investigatori hanno invece rivenuto un altro proiettile calibro 22, poco più di mille euro in contanti, un coltello lungo 16 cm, attrezzi da scasso, una maschera in gomma con la faccia di Silvio Berlusconi, profumi di marca, un laptop e carte di credito rubate nei giorni precedenti. Sono quindi in corso ulteriori accertamenti, anche sull’arma sequestrata, per stabilire se sia stata usata nella commissione di altri reati o se sia stato proprio il calcesano a commetterli.

Per il momento non avendo saputo giustificare il possesso della merce ritrovata dagli inquirenti è accusato solo di ricettazione, ma si cerca di capire se sia anche l’esecutore materiale dei furti e se lo abbia fatto minacciando qualcuno con la pistola illegalmente detenuta.